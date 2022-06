Le Mans | Qualifiche: Toyota svetta, ma la pioggia rovina tutto

Le Qualifiche della 24h di Le Mans hanno visto i protagonisti del FIA World Endurance Championship, più gli invitati dall'Automobile Club de l'Ouest alla 90a edizione della gara francese, darsi battaglia in meno dei 60' a disposizione per aggiudicarsi i 6 posti disponibili in ogni categoria per andare a giocarsi la Hyperpole.

Questo perché qualche raggio di sole si è fatto largo nel cielo del Circuit de la Sarthe, ma le nuvole sono tornate minacciose e una interruzione mediante bandiera rossa provocata a metà sessione dall'incidente con attore protagonista (nel vero senso della parola) Michael Fassbender - a muro con la Porsche #93 della Proton Competition alla prima chicane del rettilineo 'Hunaudières' - ha dato modo alla pioggia di arrivare e 'congelare' le posizioni.

I piloti hanno provato a tornare in pista appena è giunto il via libera dalla Direzione Gara, ma quei 20' di stop sono stati deleteri perché i primi goccioloni d'acqua hanno iniziato a scendere proprio all'uscita delle vetture dai box.

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus SCG 007 LMH di Ryan Briscoe, Richard Westbrook, Franck Mailleux Photo by: Paul Foster

Ecco quindi che la Toyota GR010 Hybrid #7 del trio López/Kobayashi/Conway va a staccare il primato in 3'27"247 tra le Hypercar e a livello assoluto, precedendo per 0"108 la Glickenhaus 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Derani, mentre la #709 di Westbrook/Briscoe/Mailleux è terza e più distante.

Il quarto posto della categoria va invece alla Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech (Negrão/Lapierre/Vaxivière), mentre la Toyota #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa completa la graduatoria parecchio attardata, ma sicura del posto in Hyperpole visto che gli iscritti alla Classe LMH sono solo cinque.

Molto più combattuta la bagarre per aggiudicarsi una casella in Classe LMP2: la Oreca 07-Gibson #31 di WRT (Rast/Frijns/Gelael) si porta a casa il primato in 3'29"898 tenendosi dietro la #38 di Jota (Da Costa/Gonzalez/Stevens) e la sua 'sorellina' #41 griffata RealTeam by WRT condotta da Andrade/Habsburg/Nato.

In Top5 ci sono anche le due vetture della United Autosports con Lynn/Jarvis/Pierson (#23) davanti ad Albuquerque/Hanson/Owen.

L'ultimo posto disponibile se lo prendono i ragazzi della Prema sulla Oreca #9 (Kubica/Delétraz/Colombo), che beffano il Richard Mille Racing Team (#1 Ogier/Milesi/Wadoux), Panis Racing (#65 Jamin/Canal/Van Uitert), Team Penske (#5 Nasr/Collard/Cameron) e Team WRT (#32 Bortolotti/Vanthoor/Ineichen), tutti comunque in Top10 di categoria.

Bisogna scendere di parecchio per trovare invece quello che di fatto è il team autore della Pole Position in Classe LMP2 PRO/AM: la gioia spetta alla Nielsen Racing con la Oreca #24 di Hanley/Sales/Bell, che precede la #35 di Ultimate (JB.Lahaye/M.Lahaye/Heriau) e la #44 di ARC Bratislava (Vautier/Viscaal/Konopka). Tra queste è solamente settima la AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera).

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 di Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast Photo by: Paul Foster

In Classe LMGTE PRO viene tagliata fuori dalla rincorsa alla Hyperpole la Ferrari 488 #74 della Riley Motorsport guidata da Bird/Van Gisbergen/Fraga, che si ritrova mestamente settima ed impossibilitata a migliorare.

Il primato lo stacca la Porsche 911 RSR-19 #92 della Manthey con sopra Estre/Christensen/Vanthoor in 3'50"999, per 0"133 meglio della Chevrolet Corvette C8.R #63 preparata dalla Pratt&Miller per Garcia/Taylor/Catsburg.

Terza la Porsche #91 di Bruni/Lietz/Makowiecki, quarta la Corvette #64 di Milner/Tandy/Sims, con le Ferrari di AF Corse in quinta e sesta posizione, rispettivamente con Calado/Pier Guidi/Serra (#51) e Fuoco/Molina/Rigon (#52) ad oltre mezzo secondo dalla vetta.

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR LMGTE Pro of Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor Photo by: Rainier Ehrhardt

Infine qualche sorpresa arriva dalla LMGTE AM, dove la Aston Martin Vantage #98 della NorthWest AMR (Thiim/Pittard/Dalla Lana) si issa davanti in 3'52"559 dando quasi 1" alla Ferrari #57 della Kessel-Car Guy Racing (Jensen/Kimura/Schandorff).

Terza piazza per la 488 di AF Corse #54 (Cassidy/Flohr/Castellacci), seguita dalla #85 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy, mentre Tincknell/Ried/Priaulx accedono alla sessione di domani con la Porsche #77 della Dempsey-Proton Racing, così come Abril/Gunewald/Prette sulla Ferrari #61 della AF Corse.

Primi degli eliminati a masticare amaro troviamo Wainwright/Pera/Barker, settimi al volante della Porsche #86 di GR Racing, davanti alle due del Team Project 1 (#56 e #46) e della WeatherTech Racing (#79 Merrill/Andlauer/MacNeil) a chiudere in Top10 di categoria.

Fuori anche le Ferrari di Inception Racing (#59), AF Corse (#21), Spirit of Race (#56) ed Iron Lynx, mani nei capelli pure per le Aston Martin Vantage di TF Sport (#33 Sørensen/Keating/Chaves) e D'Station Racing/TF Sport (#777 Hoshino/Fujii/Fagg) che ben si erano comportate nelle Libere 1.

I piloti hanno continuato a girare per provare le condizioni di bangato ed umido, in vista anche delle Prove Libere 2 che sono in programma dalle 22;00 alle 24;00.

In grassetto il nome del pilota autore del giro più veloce.