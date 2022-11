Le Mans | GMB ha scelto la Aston Martin per la 24h del 2023 La squadra danese ha raggiunto un accordo con AMR per avere una Vantage GTE con la quale sarà in azione sul Circuit de la Sarthe per l'edizione 2023 cui prenderà parte come premio per la vittoria in Le Mans Cup. I piloti potrebbero essere Møller/Birch/Jensen.

Di: Francesco Corghi , Journalist La GMB Motorsport ha annunciato che per la stagione 2023 passerà alla Aston Martin, con la quale avrà la possibilità di correre la 24h di Le Mans. Il team danese si è imposto quest'anno in Le Mans Cup, guadagnandosi l'invito da parte dell'Automobile Club de l'Ouest a prendere parte alla 100a edizione della classica endurance francese, prevista per il 10-11 giugno. Avendo corso con la Honda NSX GT3, c'era però la necessità di cambiare vettura dato che anche per il 2023 il FIA World Endurance Championship adotterà la Classe LMGTE, mantenendo la categoria AM e rinunciando alla PRO. In questo modo la GMB ha trovato un accordo con Aston Martin Racing per avere una Vantage GTE, che schiererà anche in European Le Mans Series oltre che nell'evento del Circuit de la Sarthe. Resta da capire ancora quale sarà l'equipaggio, anche se con tutta probabilità i piloti potrebbero essere Jens Reno Møller, Gustav Birch e Kasper H. Jensen. GMB Motorsport, Aston Martin Vantage GTE Photo by: GMB Motorsport "Siamo incredibilmente orgogliosi di poter presentare questa collaborazione con Aston Martin Racing. Ho già avuto il piacere di lavorare con loro e so che sono persone molto professionali, che curano tutto nei minimi dettagli", afferma il responsabile della squadra, Casper Elgaard. "Non vediamo l'ora di portare la vettura in pista e speriamo di ottenere molti risultati importanti nella prossima stagione". Huw Tasker, responsabile di AMR Racing, aggiunge: "Siamo lieti di accogliere GMB nella famiglia Aston Martin Racing. Il team si unisce al nostro marchio con un eccellente pedigree e, grazie alle prestazioni di classe mondiale della Vantage GTE, siamo certi che nel 2023 avremo un grande successo". "Conosciamo alcuni dei membri del team da molti anni e, grazie al nostro stretto rapporto di lavoro con i piloti e lo staff danese, sarà senza dubbio piacevole e non vediamo l'ora di raggiungere insieme nuove vette".