WSK Euro Series | A Sarno la seconda prova, live Motorsport.com

La WSK Euro Series è pronta a disputare il rush finale con la seconda e decisiva prova al Circuito Internazionale Napoli di Sarno (Salerno, ITA) in programma dal 27 al 31 luglio. Dopo il successo della prima prova del 17 luglio a Lonato, continua ad essere importante l’affluenza dei piloti anche in questo evento, con un buon incremento nelle due categorie OK e OKJ e la consueta ottima partecipazione nella MINI e KZ2.

KZ2

Nella prima prova di Lonato in KZ2 era stato l’italiano Giuseppe Palomba (BirelART Racing/BirelART-TM Racing) ad imporsi al termine di una gran rimonta per un problema di carattere regolamentare sportivo sorto nelle qualifiche. La determinazione di Palomba si è sviluppata fino ad aggiudicarsi con caparbietà la finale, un risultato che gli permette di presentarsi a Sarno in testa alla classifica con 70 punti, in coabitazione con l’altro grande protagonista della prova di Lonato, il francese Jeremy Iglesias con CRG Racing Team.

OK

Nella OK è stato il giapponese Kean Nakamura-Berta (KR Motorsport/KR-Iame) ad aggiudicarsi la finale di Lonato, guadagnando così la leadership in campionato con 86 punti, davanti allo svedese lo svedese Joel Bergstrom (Forza Racing/Exprit-TM Racing) con 47 punti. A Sarno saranno circa 60 i contendenti in questa categoria, con molti nuovi ingressi pronti a confrontarsi per la vittoria finale.

OKJ

Molta attesa c’è anche nella OKJ, che a Sarno si presenta con circa 90 piloti e tanti nuovi protagonisti. A condurre in classifica è il polacco Jan Przyrowski (Tony Kart Racing Team/Tony Kart-Vortex) con 88 punti, dominatore della prima prova di Lonato, seguito in graduatoria dall’ungherese Martin Molnar (Energy Corse/Energy-TM Racing) con 47 punti e dall’olandese René Lammers (Parolin Motorsport/Parolin-TM Racing) con 43 punti.

MINI

Consueta anche in questa occasione l’ottima partecipazione nella MINI, dove nella categoria dei più giovani il nome di spicco è quello di Vladimir Ivannikov (Gamoto/EKS-TM Racing), vincitore della finale di Lonato e in testa alla classifica di campionato con 80 punti. Seguono un nugolo di piloti decisi a dar battaglia, capitanati dai due portacolori del team Alonso Kart by Kidix, l’olandese Dean Hoogendoorn e il canadese Ilie Crisan Tristan, vincitori delle due prefinali di Lonato e rispettivamente al secondo e terzo posto in campionato con 69 e 42 punti.

PNEUMATICI

Nell’appuntamento di Sarno saranno utilizzati i seguenti pneumatici:

MINI Vega - OK Junior Vega - OK MG Prime - KZ2 LeCont Prime

Il programma di Sarno

Mercoledì 27 e Giovedì 28 luglio

08:45 Prove Libere

Venerdì 29 Luglio

08:45 – 11:03: Prove Libere

11.10 – 12:36: Prove cronometrate

13:30 – 18:30: Manches eliminatorie

Sabato 30 Luglio

08:30 – 09:55: Warm-up

10:00 – 18:30: Manches eliminatorie

Domenica 31 Luglio (Live Streaming su Motorsport.com)

08:45 – 10:12: Warm-up

10:20 – 12:30: Prefinali

13:00 – 15:00: Finali (13:00 OKJ; 13:30 MINI; 14:00 KZ2; 14:30 OK).

Il karting di WSK

WSK Promotion ha istituito le serie internazionali karting fin dal 2006. Da allora i campionati karting targati WSK hanno ottenuto un successo di partecipazione sempre maggiore, diventando la vetrina più qualificata del karting internazionale, che in questi anni ha superato quota 30.000 partecipazioni complessive.

Un traguardo raggiunto attraverso l’intenso lavoro del team WSK, svolto con impegno, dedizione e passione nel corso di questi 16 anni.

E con la fiducia, soprattutto, riposta dagli addetti ai lavori, dalle Federazioni, dalle case costruttrici, dai team e dai tantissimi piloti che scelgono le gare e i campionati WSK per cominciare la loro carriera nel karting e nell’automobilismo internazionale.

Oggi il karting svolto nelle serie WSK ha il vanto di rappresentare quelli che sono gli attuali campioni nell’automobilismo, in questi ultimi anni quasi tutta la griglia di partenza della Formula 1 infatti è composta da piloti che si sono formati agonisticamente negli eventi WSK.

Il karting promosso da WSK non si vive solo in pista, ma anche dietro le quinte. WSK Promotion racconta, attraverso i propri video (“Speciali”, “Highlights”, “Recap”...), il backstage di ogni gara e le attività all’interno del paddock, per rivivere appieno le emozioni del weekend.

Fin dalla sua nascita, WSK Promotion è impegnata nel dare massima visibilità alle proprie serie, per il pubblico e gli appassionati che, soprattutto in questo periodo, seguono le gare da casa. Proprio per questo, da anni, si è dotata di tutta l’infrastruttura tecnica per poter gestire in autonomia ogni evento “live”.

La regia mobile di WSK è composta da veri professionisti della comunicazione: registi, cameraman, microfonisti, addetti al suono che sfruttano al meglio gli apparati tecnologici di ultima generazione utili a trasmettere in diretta le scene più spettacolari vissute in pista. Sempre accompagnate dal commento in lingua inglese.

In un’era dove la comunicazione viaggia velocemente e a ritmo incessante, WSK Promotion corre non solo in pista ma anche su Internet. Sul sito wskarting.it il pubblico può rimanere sempre aggiornato su tutte le novità relative alle diverse serie. Un vero e proprio “hub” nel quale convogliano tutte le attività di comunicazione.