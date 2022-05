Indy 500 | Che botti per Malukas ed Herta nel Carb Day!

Malukas, che aveva piazzato la Honda della Dale Coyne Racing 13a, è venuto a contatto con la vettura di Santino Ferrucci durante le i 90' di prove.

Al 32° giro della sessione, Malukas si è messo in scia alla Chevrolet del pilota di Dreyer & Reinbold Racing lungo il rettilineo principale, sul lato sinistro della pista. Ferrucci si è spostato a destra, per prendere una traiettoria più convenzionale alla curva 1 e Malukas si è affiancato alla sua sinistra.

Tuttavia, quando entrambi hanno iniziato a svoltare, la piastra terminale dell'ala anteriore sinistra di Ferrucci è entrata in contatto con il pneumatico posteriore destro di Malukas. La Firestone si è sgonfiata immediatamente e la vettura è andata in testacoda, colpendo il muro esterno all'uscita della curva 1, proseguendo la corsa lungo la barriera.

Malukas è riuscito a uscire senza problemi, mentre Ferrucci ha ricevuto una penalità per il contatto che lo ha costretto a saltare gli ultimi 20 minuti della sessione. Ferrucci ha ammesso l'errore di valutazione del momento in cui poteva rimettersi in scia al rivale.

Peggio è andata a Colton Herta, che aveva appena completato 43 giri della sessione, quando la sua auto ha avuto una sbandata alla curva 1. Il pilota della Andretti Autosport-Honda era parzialmente riuscito a controllare il mezzo, ma poi ha sbattuto contro le barriere.

Nell'impatto il muso della vettura si è sollevato e il flusso d'aria sottostante l'ha fatta capovolgere, cadendo a terra sul roll-bar e appoggiandosi sul bordo dell'aeroscreen, scivolando per diversi metri.

In quel momento, Herta ha rassicurato la squadra via radio, con suo padre Bryan che lo avvisava dell'arrivo dei commissari ricordargli di non rompere le cinture. Il pilota si è poi scusato con la sua squadra per l'errore.

La squadra di sicurezza è intervenuta nel giro di 10 secondi e ha rimesso delicatamente la macchina sulle ruote. Herta è stato visitato e dimesso dal centro medico interno e ha superato il primo test di commozione cerebrale.

Tuttavia, non ha ancora ricevuto l'autorizzazione a tornare in macchina fino a quando il medico non saprà dal download dei dati di IndyCar quale fosse la forza e velocità d'impatto.