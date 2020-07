IMSA: Nasr pronto a rientrare a Sebring dopo il Coronavirus

Felipe Nasr dovrebbe tornare in azione in IMSA Weathertech Sportscar Championship questo weekend per l'appuntamento di Sebring.

Un paio di settimane fa il brasiliano si era recato all'evento di Daytona, ma prima ancora di arrivare al circuito gli era stata riscontrata la positività al Coronavirus, costringendolo a fare rientro a casa saltando così la gara.

Il pilota della Action Express Racing è stato in quarantena per 15 giorni a Miami, dove era approdato già da parecchio tempo al rientro negli Stati Uniti dopo il lockdown passato con la sua famiglia in Brasile.

AXR nel comunicato pre-gara ha confermato che Nasr, se i test anti-COVID risulteranno negativi, potrà riprendere il volante della Cadillac DPi-V.R #31 griffata Whelen Engineering assieme al suo compagno Pipo Derani.

Quest'ultimo a Daytona aveva condiviso l'abitacolo del prototipo rosso-bianco con Gabby Chaves, concludendo in Top5.