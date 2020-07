IMSA: 100 e Lode Corvette Racing nella 'prima' della C8.R

Sabato 4 luglio 2020 rimarrà una data indimenticabile per tutta la Corvette Racing, che nel giorno dell'Indipendenza U.S.A. ha festeggiato il 100° trionfo in IMSA grazie alla primissima affermazione in Classe GTLM della nuova C8.R.

Che la neonata vettura del marchio Chevrolet fosse nata bene lo si era già notato in occasione della 24h di Daytona a gennaio, nella quale aveva combattuto con BMW e Porsche senza timori nonostante si trattasse del debutto in pista.

Nel weekend, sempre sulla stessa pista della Florida, si è consumato un vero e proprio tripudio Corvette perché già in qualifica è arrivata la Pole Position per mano della C8.R #4 di Oliver Gavin, in equipaggio con Tommy Milner, i quali però in gara hanno avuto qualche problema di consumo benzina nel finale che gli ha visto negare il podio.

Di contro, ci hanno pensato Antonio Garcia e Jordan Taylor a portare al trionfo la #3 dopo una bella rimonta iniziale, dato che in avvio la scelta delle gomme slick su pista umida si era rivelata piuttosto difficoltosa da gestire. Lo spagnolo è stato bravissimo a resistere negli ultimi 15 minuti agli assalti da parte di Earl Bamber con la Porsche #912, tagliando il traguardo vittorioso al termine delle 2h40' di gara.

"Congratulazioni ad Antonio Garcia e Jordan Taylor per la vittoria a Daytona - ha detto festante il Vice Presidente di Chevrolet Performance & Motorsports, Jim Campbell - Si tratta di un grande doppio successo perché per Chevrolet e Corvette Racing sono 100 le affermazioni in IMSA ora, ma è anche il primissimo per la nuova Corvette C8.R a motore centrale ottenuto solamente alla seconda gara. E' una pietrà miliare frutto del grande impegno che per per anni le persone di Corvette hanno messo in questo programma, appartiene a tutti i proprietari e ai fan".

"Penso che ce lo siamo meritati - ha affermato Garcia - Ce l'abbiamo fatta in pochissimo tempo ed è una grande emozione, anche se siamo abituati a vincere campionati. Quando ho tagliato il traguardo ho pensato all'ingegner Kyle Millay, ai miei ex-compagni Jan Magnussen, Dan Binks e a tutti quelli che ci sono stati vicini. E' la prima vittoria della Corvette C8.R, la 100a in IMSA per il marchio e la mia prima con Jordan. E' veramente fantastico!"

Anche Garcia rivela poi che il discorso consumo benzina è stato un punto cruciale di questo evento.

"Jordan è stato perfetto perché è riuscito a salvare un giro nel suo stint, cosa che avevo fatto anche io nel primo. Dall'inizio alla fine non ci sono state interruzioni, non sapevamo però che cosa avrebbero potuto fare le Porsche e dopo l'ultima sosta erano in mezzo a noi".

“La vittoria significa molto perché l'ultimo nostro successo fu al VIR nel 2017 e da allora, se guardate i tempi, più volte abbiamo chiuso secondi nonostante avessimo potuto vincere. Sono molto contento, non abbiamo fatto alcun errore e siamo stati perfetti per tutta la gara. Abbiamo mostrato quello che è stato imparato alla 24h e la giornata è stata perfetta, con prima pole e prima vittoria della Corvette C8.R. Spero sia l'inizio di una lunga serie".

Anche Taylor non può che sorridere davanti ad un risultato incredibile come quello conseguito in Florida nel fine settimana.

"Fantastico! Penso che il lockdown abbia dato modo ai ragazzi di Corvette Racing di dedicarsi al miglioramento della C8.R. Il consumo benzina e il motore abbiano funzionato molto meglio della prima gara, i pit-stop sono migliorati e i ragazzi si sono allenati molto. Sono orgoglioso di questo primo successo con Antonio, il primo della C8.R e il 100° per il team, è un giorno speciale".

"In generale è stata una grande giornata perché alla 24h ci eravamo presentati con una macchina totalmente nuova e la squadra l'ha sviluppata ulteriormente arrivando qui molto più forti, centrando un quarto posto senza problemi. La sosta ha consentito di analizzarei dati e capire cosa era andato bene e cosa no. Nonostante il poco tempo in pista, direi che siamo riusciti a lavorare davvero bene, il team è stato grande nei pit-stop e nel leggere bene la strategia fin dall'inizio. Sono orgoglioso di questo primo successo con Antonio, il primo della C8.R e il 100° per il team, è un giorno speciale".

Dall'altra parte dei box, invece, c'è un po' di amarezza perché Gavin e Milner si ritrovano con un quinto posto in GTLM dopo aver siglato la Pole.

"I primi giri sono stati molto duri con le gomme slick e forse partivo anche dal lato sbagliato della pista - spiega Oliver - Era più bagnato e quindi ci ho messo un po' per adattare lo stile di guida. Poi ho subìto un paio di toccate dalle BMW, ma sono cose che fanno parte della gara. Questo mi ha fatto scivolare indietro, ma la Corvette aveva un ottimo passo e sono stato in grado di risalire. Purtroppo abbiamo perso un po' di tempo a combattere con la M8 per la testa e questo ha determinato un cambio di strategia".

"Le cose non sono andate come speravamo e nel finale Tommy ha dovuto risparmiare benzina. In termini di risultati è stata una giornata frustrante, eravamo veloci e siamo partiti dalla Pole. Comunque ci sono anche cose positive, seppur non siamo riusciti a prendere buoni punti per la lotta in campionato. Complimenti al team per il lavoro fatto con Antonio e Jordan, la #3 è stata fantastica ed è anche la 100a vittoria di Corvette in IMSA oltre che la prima del programma con la C8.R. Questo dimostra la nostra forza, siamo tornati in pista a muso duro e sono felicissimo per un grande risultato ottenuto da persone che se lo meritano".

Milner ha aggiunto: "Alla fine è andata al contrario rispetto a quanto sperato, forse avremmo dovuto scegliere una strategia diversa. Probabilmente anche BMW e Porsche la pensano allo stesso modo, mentre quelle della nostra #3 e della 911 #912 hanno funzionato. Gli altri hanno combatutto per le briciole e sicuramente scoccia. Comunque è stato bello tornare in pista e levarsi la ruggine di dosso".

"Come pilota sono contento delle prestazioni delle nostre Corvette C8.R, abbiamo l'auto per vincere e oggi ci siamo riusciti, anche se c'è un po' di disappunto perché nelle Libere siamo stati veloci entrambi e dopo la Pole pensavamo di poter sconfiggere le Porsche e le BMW, che si sono dimostrate veloci. Per il team sono ovviamente contentissimo, nelle ultime due settimane i ragazzi si sono dati molto da fare per preparare al meglio le nostre Corvette e oggi abbiamo avuto la conferma che il lavoro fatto è stato ottimo".

Di seguito, ecco l'elenco completo delle vittorie firmate Corvette Racing nelle gare disputate in Nord America.

# Anno Pista Piloti Modello Serie 1. 2000 Texas Motor Speedway Ron Fellows, Andy Pilgrim C5-R ALMS 2. 2000 Road Atlanta Andy Pilgrim, Kelly Collins, Franck Freon C5-R ALMS 3. 2001 24h di Daytona Ron Fellows, Johnny O'Connell, Chris Kneifel, Franck Freon C5-R Rolex 4. 2001 Texas Motor Speedway Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 5. 2001 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 6. 2001 Portland Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 7. 2001 Mosport Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 8. 2001 Mid-Ohio Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 9. 2001 Road Atlanta Ron Fellows, Johnny O'Connell, Kelly Collins C5-R ALMS 10. 2002 Sebring Ron Fellows, Johnny O'Connell, Oliver Gavin C5-R ALMS 11. 2002 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 12. 2002 Mid-Ohio Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 13. 2002 Road America Andy Pilgrim, Kelly Collins C5-R ALMS 14. 2002 Washington Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 15. 2002 Trois Rivieres Andy Pilgrim, Kelly Collins C5-R ALMS 16. 2002 Mosport Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 17. 2002 Miami Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 18. 2002 Road Atlanta Ron Fellows, Johnny O'Connell, Oliver Gavin C5-R ALMS 19. 2003 Sebring Ron Fellows, Johnny O'Connell, Franck Freon C5-R ALMS 20. 2003 Road Atlanta Kelly Collins, Oliver Gavin C5-R ALMS 21. 2003 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 22. 2003 Trois Rivieres Kelly Collins, Oliver Gavin C5-R ALMS 23. 2003 Mosport Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 24. 2004 Sebring Ron Fellows, Johnny O'Connell, Max Papis C5-R ALMS 25. 2004 Mid-Ohio Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 26. 2004 Lime Rock Olivier Beretta, Oliver Gavin C5-R ALMS 27. 2004 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 28. 2004 Portland Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 29. 2004 Mosport Olivier Beretta, Oliver Gavin C5-R ALMS 30. 2004 Road America Olivier Beretta, Oliver Gavin C5-R ALMS 31. 2004 Road Atlanta Olivier Beretta, Oliver Gavin, Jan Magnussen C5-R ALMS 32. 2004 Laguna Seca Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 33. 2005 Road Atlanta Ron Fellows, Johnny O'Connell C6.R ALMS 34. 2005 Mid-Ohio Ron Fellows, Johnny O'Connell C6.R ALMS 35. 2005 Lime Rock Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 36. 2005 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C6.R ALMS 37. 2005 Portland Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 38. 2005 Road America Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 39. 2005 Mosport Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 40. 2005 Road Atlanta Olivier Beretta, Oliver Gavin, Jan Magnussen C6.R ALMS 41. 2005 Laguna Seca Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 42. 2006 Sebring Olivier Beretta, Oliver Gavin, Jan Magnussen C6.R ALMS 43. 2006 Houston Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 44. 2006 Mid-Ohio Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 45. 2006 Portland Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 46. 2006 Road America Ron Fellows, Johnny O'Connell C6.R ALMS 47. 2007 Sebring Olivier Beretta, Oliver Gavin, Max Papis C6.R ALMS 48. 2007 St. Petersburg Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 49. 2007 Long Beach Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 50. 2007 Houston Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 51. 2007 Miller Park Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 52. 2007 Lime Rock Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 53. 2007 Mid-Ohio Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 54. 2007 Road America Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 55. 2007 Mosport Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 56. 2007 Detroit Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 57. 2007 Road Atlanta Olivier Beretta, Oliver Gavin, Max Papis C6.R ALMS 58. 2007 Laguna Seca Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 59. 2008 Sebring Ron Fellows, Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 60. 2008 St. Petersburg Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 61. 2008 Long Beach Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 62. 2008 Miller Park Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 63. 2008 Lime Rock Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 64. 2008 Mid-Ohio Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 65. 2008 Road America Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 66. 2008 Mosport Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 67. 2008 Detroit Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 68. 2008 Road Atlanta Ron Fellows, Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 69. 2008 Laguna Seca Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 70. 2009 Sebring Jan Magnussen, Johnny O'Connell, Antonio Garcia C6.R ALMS 71. 2009 Long Beach Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 72. 2009 Mosport Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 73. 2010 Road Atlanta Oliver Gavin, Jan Magnussen, Emmanuel Collard C6.R ALMS 74. 2011 Mosport Oliver Gavin, Jan Magnussen C6.R ALMS 75. 2012 Long Beach Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 76. 2012 Laguna Seca Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 77. 2012 Mid-Ohio Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 78. 2012 VIR Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 79. 2013 Sebring Oliver Gavin, Tommy Milner, Richard Westbrook C6.R ALMS 80. 2013 Laguna Seca Antonio Garcia, Jan Magnussen C6.R ALMS 81. 2013 Mosport Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 82. 2013 Baltimore Antonio Garcia, Jan Magnussen C6.R ALMS 83. 2013 COTA Antonio Garcia, Jan Magnussen C6.R ALMS 84. 2014 Long Beach Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R TUSCC 85. 2014 Laguna Seca Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R TUSCC 86. 2014 Watkins Glen Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R TUSCC 87. 2014 CTMP Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R TUSCC 88. 2015 24h di Daytona Antonio Garcia, Jan Magnussen, Ryan Briscoe C7.R TUSCC 89. 2015 Sebring Antonio Garcia, Jan Magnussen, Ryan Briscoe C7.R TUSCC 90. 2016 24h di Daytona Oliver Gavin, Tommy Milner, Marcel Fassler C7.R WTSCC 91. 2016 Sebring Oliver Gavin, Tommy Milner, Marcel Fassler C7.R WTSCC 92. 2016 Lime Rock Oliver Gavin, Tommy Milner C7.R WTSCC 93. 2016 Road America Oliver Gavin, Tommy Milner C7.R WTSCC 94. 2016 VIR Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R WTSCC 95. 2017 Sebring Antonio Garcia, Jan Magnussen, Mike Rockenfeller C7.R WTSCC 96. 2017 Long Beach Oliver Gavin, Tommy Milner C7.R WTSCC 97. 2017 COTA Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R WTSCC 98. 2017 VIR Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R WTSCC 99. 2018 Long Beach Oliver Gavin, Tommy Milner C7.R WTSCC 100. 2020 Daytona 240 Antonio Garcia, Jordan Taylor C8.R WTSCC