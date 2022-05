GTWC | Magny-Cours: Pre-Qualifiche a ASP, Rossi-Vervisch sesti

La Akkodis-ASP si conferma al vertice GT World Challenge Europe a Magny-Cours, ottenendo il miglior tempo anche al termine delle Pre-Qualifiche di questo secondo evento della stagione 2022 di Sprint Cup.

Dopo aver stabilito il crono di riferimento nelle Prove Libere del primo pomeriggio, la Mercedes-AMG #89 condivisa da Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy migliora di un paio di decimi la sua prestazione terminando in 1'36"345 i 90' di sessione come leader.

In realtà almeno una mezz'ora di prove è sfumata per l'uscita di scena della McLaren #38 nelle mani di Oliver Wilkinson alla curva "Nurburgring"; l'alfiere della Jota ha sbattuto contro le barriere, che i commissari di percorso hanno faticosamente rimesso a posto lasciando una ventina di minuti a tutti per cercare di migliorare.

Le uniche due Mercedes in Top10 sono appunto quella del duo sopracitato e la #87 dei loro compagni di squadra Casper Stevenson/Thomas Drouet, ottavi generali e secondi in Classe Silver Cup.

Sette sono invece le Audi R8 LMS presenti tra i primi dieci, con le due del Team WRT condotte da Charles Weerts/Dries Vanthoor (#32) e Jean-Baptiste Simmenauer/Christopher Mies in Top3 PRO, seguite dalla #12 di Mattia Drudi/Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection) quarta.

Bene ancora una volta Gilles Magnus/Nicolas Baert, che con la R8 #26 del Saintéloc Junior Team centrano la Top5 assoluta e la prestazione di riferimento in Classe Silver Cup.

Salgono al sesto posto generale - quinto PRO - Valentino Rossi/Frédéric Vervisch; è sempre il belga il più rapido della coppia del Team WRT, ma anche quello che ha trascorso più tempo sulla Audi #46 nell'arco delle prove (+0"5 dalla vetta), tenendosi dietro la #25 di Patric Niederhauser/Aurélien Panis (Saintéloc Junior Team).

Nona si piazza l'Audi #11 di Simon Gachet/Christopher Haase (Tresor by Car Collection), con dietro la Ferrari 488 #53 della AF Corse nelle mani di Ulysse De Pauw/Pierre-Alexandre Jean, sul podio virtuale Silver, mettendosi alle spalle la Porsche 911 GT3-R #54 di Christian Engelhart/Adrien De Leener (Dinamic Motorsport) e la Mercedes #88 di Maximilian Götz/Jim Pla (Akkodis ASP), oltre all'Audi di Thomas Neubauer/Benjamin Goethe (#30 Team WRT).

In Classe PRO-AM ancora in testa il team Garage 59 con Miguel Ramos/Dean Macdonald autori dell'1'37"347 sulla McLaren #188 che tengono davanti alle due Ferrari di AF Corse affidate a Cédric Sbirrazzuoli/Hugo Delacour (#21) ed Andrea Bertolini/Louis Machiels (#52). Completa il gruppetto la McLaren #111 di di Patryk Krupinski/Christian Klien (JP Motorsport), parecchio distante dai primi.

Il programma di sabato prevede la Qualifica 1 alle ore 15;05 nei cui 20' i concorrenti che partiranno per primi in macchina in Gara 1 delle 19;30 si contenderanno la Pole Position.

In grassetto l'autore del miglior tempo dell'equipaggio.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:36.136 2 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.252 0.116 3 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.555 0.419 4 12 Pro Cup Mattia Drudi, Luca Ghiotto Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.559 0.423 5 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.676 0.540 6 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.690 0.554 7 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.729 0.593 8 87 Silver Cup Thomas Drouet, Casper Stevenson AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:36.865 0.729 9 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.905 0.769 10 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 1:37.004 0.868 11 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:37.119 0.983 12 88 Pro Cup Jim Pla, Maxi Götz AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:37.245 1.109 13 30 Silver Cup Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.298 1.162 14 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:37.347 1.211 15 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:37.394 1.258 16 86 Silver Cup Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:37.424 1.288 17 99 Silver Cup Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.509 1.373 18 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.551 1.415 19 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:37.678 1.542 20 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:37.773 1.637 21 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:37.941 1.805 22 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:38.114 1.978 23 38 Pro Cup Oliver Wilkinson, Rob Bell Jota McLaren 720S GT3 1:38.383 2.247 24 18 Silver Cup Gerhard Tweraser, Isaac Tutumlu GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:38.822 2.686 25 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:38.823 2.687