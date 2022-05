GTWC | Magny-Cours, Q1: Gachet in Pole, Rossi a muro e 22°

E' di Simon Gachet la Pole Position per Gara 1 del GT World Challenge Europe al termine della Qualifica 1 andata in scena a Magny-Cours.

Sotto un bel sole, i concorrenti si sono dati battaglia per decidere le posizioni della corsa valida per il secondo evento stagionale di Sprint Cup e l'alfiere della Tresor by Car Collection ha piazzato in extremis l'Audi R8 LMS #11 al comando assoluto e in Classe PRO con il tempo di 1'36"322.

La sessione da 20' ha anche subìto una interruzione ad 8'23" dal termine, quando Valentino Rossi è andato in testacoda e a muro al curvone 'Estoril' con la sua Audi R8 LMS #46. Il 'Dottore' in quel momento stava cercando di migliorare il suo tempo e almeno agguantare la Top10.

Fra l'altro, avendo provocato la bandiera rossa, la Direzione Gara ha cancellato la miglior prestazione al pesarese (che era pure andato oltre i track limits in precedenza) e l'errore costringerà il portacolori del Team WRT a scattare 22°.

Tornando alla classifica, prima dello stop il tempo di riferimento ce l'aveva Charles Weerts con l'Audi #32 del Team WRT, che però si vede superato negli ultimi secondi senza riuscire ad abbassare il proprio limite.

Il terzo tempo lo ottiene invece l'ottimo Gilles Magnus con l'Audi #26 del Saintéloc Junior Team, il più rapido della Classe Silver Cup e a completare la tripletta di vetture dei Quattro Anelli.

In Top5 assoluta abbiamo anche altri due concorrenti Silver, ossia Pierre-Alexandre Jean armato della Ferrari 488 #53 preparata dalla AF Corse, e Thomas Drouet, che con la Mercedes-AMG #87 dell'Akkodis ASP riesce a precedere quella #89 del suo compagno di squadra PRO, Timur Boguslavskiy.

A seguire ci sono altre tre Audi: Aurélien Panis conclude settimo sulla #25 del Saintéloc Junior Team, seguito dalla #99 di Nicolas Schöll (Attempto Racing) - quarto Silver nell'ordine - e da Jean-Baptiste Simmenauer con la #33 del Team WRT.

A completare la Top10 assoluta è la Mercedes #88 di Jim Pla (Akkodis-ASP), seguita da quella di Eddie Cheever (#93 Sky Tempesta Racing) e dalle Audi di Pieter Schothorst (#66 Attempto Racing) e Mattia Drudi (#12 Tresor by Car Collection), oltre alla Porsche 911 GT3-R #54 di Dinamic Motorsport condotta da Adrien De Leener.

In Classe PRO-AM il team Garage 59 conferma l'ottimo stato di forma con Miguel Ramos, autore dell'1'38"254 che tiene la sua McLaren 720 S #188 per un decimo davanti a quella di Patryk Krupinski (#111 JP Motorsport).

Terzo e quarto tempo per le Ferrari di AF Corse affidate ad Hugo Delacour (#21) e Louis Machiels (#52).

Infine segnaliamo che la Jota ha dovuto ritirare la sua McLaren #38 dopo l'incidente delle Pre-Qualifiche di venerdì, quando Oliver Wilkinson era uscito in curva 7 andando violentemente a muro.

La squadra britannica non è riuscita a riparare la 720 S in loco, dunque tornerà a casa per prepararsi in vista dell'appuntamento Endurance del Paul Ricard fra un paio di settimane.

Gara 1, che si svolgerà sulla distanza di 60' con la finestra del cambio pilota in mezzo, partirà alle ore 19;30 con i piloti sopracitati a prendere il via.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.322 2 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.517 0.195 3 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.643 0.321 4 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 1:36.688 0.366 5 87 Silver Cup Thomas Drouet, Casper Stevenson AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:36.696 0.374 6 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:36.699 0.377 7 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.727 0.405 8 99 Silver Cup Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.759 0.437 9 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.927 0.605 10 88 Pro Cup Jim Pla, Maxi Götz AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:37.002 0.680 11 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:37.035 0.713 12 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.043 0.721 13 12 Pro Cup Mattia Drudi, Luca Ghiotto Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.050 0.728 14 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:37.098 0.776 15 30 Silver Cup Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.134 0.812 16 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:37.523 1.201 17 86 Silver Cup Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:37.748 1.426 18 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:38.198 1.876 19 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:38.254 1.932 20 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:38.356 2.034 21 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:38.595 2.273 22 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:38.614 2.292 23 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:38.639 2.317 24 18 Silver Cup Gerhard Tweraser, Isaac Tutumlu GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:39.718 3.396