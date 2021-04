Nova Race fin dal termine della stagione 2020 aveva definito con JAS Motorsport una attiva collaborazione resa possibile dall’aver portato nel GT Italiano le Honda NSX GT3 Evo.

L’accordo aveva prodotto subito l’ingresso della giovane promessa Jacopo Guidetti nell’organico varesino. Ora Nova Race è lieta di comunicare che nella stagione 2021 del Campionato Italiano GT3 Sprint saranno due i piloti provenienti dal JAS Motorsport Driver Development Programme. Anche il secondo driver sarà un giovane lombardo: Erwin Zanotti.

Zanotti, come Guidetti prima di lui, è da alcuni mesi inserito nel programma lanciato nel 2020 per preparare i nuovi piloti alle sfide della vita da professionista. Zanotti correrà da solo le otto gare previste dal GT Sprint tricolore, mentre per Guidetti il compagno di avventure designato è il romano Francesco Massimo De Luca, che fino all’ultimo giro della passata stagione è stato in lotta per lo scudetto del GT4 Sprint ProAm, sempre coi colori di Nova Race.

Il team manager Nova Race Nicola Sinigaglia ha così commentato le prospettive del duo Honda nel tricolore 2021 che inizierà a Monza il prossimo 1 maggio: "Ci presentiamo all’esordio GT Sprint con alle spalle un programma ampio e produttivo di test invernali, e con la possibilità di poter disporre di due giovani scelti dal programma JAS Motorsport".

"L’arrivo di Erwin Zanotti, dopo aver già dato il benvenuto a Jacopo Guidetti, dimostra quanto attiva sia la collaborazione con la struttura di riferimento Honda. Guardiamo fiduciosi alle possibilità loro, a quelle di De Luca che resta con Nova Race per il secondo anno e a quelle delle vetture giapponesi alla loro prima stagione completa nel Campionato Italiano GT Sprint".

Il ventenne pilota originario di Calcinate (BG) è entusiasta dell'ingresso nello JAS Motorsport Development Driver e delle opportunità di mettersi in evidenza sulla vettura di Nova Race: “innanzitutto sono molto contento di essere parte di questo programma e di avere la possibilità di correre con Nova Race nel campionato italiano GT a bordo della Honda NSX GT3. Mi trovo molto a mio agio con il team e sono sicuro che assieme potremo fare grandi cose".

"Per questo mio primo anno a bordo di una vettura a ruote coperte, il mio primo obiettivo insieme al team è quello di lottare per le prime posizioni e di essere costanti durante il campionato. Il secondo obiettivo invece è quello di crescere il più possibile come pilota e di sfruttare al meglio questa opportunità”.