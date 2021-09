Giorgio Roda torna nel Tricolore GT a Vallelunga

Dopo il successo del 2020 nella serie tricolore, Giorgio Roda torna nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance per il penultimo round stagionale sul circuito di Vallelunga. Il 27enne comasco, impegnato quest'anno nel Fanatec GT World Challenge Europe Sprint ed Endurance con Sky Tempesta Racing e Kessel Racing tornerà a bordo della Ferrari 488 GT3 di AF Corse, assieme ad Antonio Fuoco, con il quale ha condiviso l'abitacolo proprio nella passata stagione nella cavalcata verso il titolo tricolore e con la 22enne tedesca Carrie Schreiner. Roda sarà chiamato a sostituire il singaporiano Sean Hudspeth, infortunatosi alla caviglia nelle scorse settimane e sottoposto ad intervento chirurgico nei giorni scorsi.

Giorgio Roda, prima di tornare in pista nel tricolore Gran Turismo, ha dichiarato: "Per prima cosa voglio fare gli auguri di pronta guarigione a Sean che ha subito questo infortunio. So bene cosa vuol dire dover star lontano dalle corse e spero di rivederlo presto al volante. In secondo luogo ringrazio AF Corse per l'opportunità di tornare in pista nel Campionato Italiano Gran Turismo che, come sempre, è un palcoscenico di grande prestigio e di assoluto valore sportivo. Cercherò di dare il massimo al fianco di Antonio che, lo scorso anno, ha condiviso con me la gioia del titolo italiano e a Carrie che, nella prima metà di stagione, si è dimostrata un'ottima pilota".

"Vallelunga è uno di quei circuiti dove ritorno volentieri perché mi ricorda sempre i primi passi nel mondo delle monoposto assieme alla Scuola Federale e l'emozione di rappresentare l'Italia assieme a mio papà Gianluca nella prima edizione dei FIA Motorsport Games. Lo scorso anno non era stata una delle nostre migliori gare, né nella serie endurance, né in quella sprint, quindi ho un conto in sospeso con Vallelunga che cercherò di saldare questo fine settimana", ha aggiunto.

Il fine settimana di Giorgio Roda nel Campionato Italiano Gran Turismo con la Ferrari 488 GT3 di AF Corse scatterà venerdì alle 10.50 con la prima sessione di prove libere, seguita alle 16.10 dalla seconda sessione. Sabato alle 9.00 il via alle prove libere 3, mentre alle 13.40 semaforo verde per le tre sessioni di qualifica che, unendo i tempi dei protagonisti, decreteranno la griglia di partenza della 3 ore di Vallelunga che scatterà domenica 19 settembre alle ore 14 in diretta sui canali social del campionato, su ACI Sport TV (Canale 228 Sky) e in streaming su YouTube.