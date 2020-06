Zanardi: intervento maxillo-facciale, Alex in terapia intensiva

E' stato ultimato alle ore 22 il delicatissimo intervento cui è stato sottoposto Alex Zanardi all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, dove il pluricampione paralimpico è ricoverato in condizioni gravissime dopo il tremendo incidente di oggi pomeriggio.

L'ultimo bollettino emesso dalla struttura conferma quanto siano serie le condizioni di salute del bolognese, che ha dovuto subire operazioni di tipo neurochirurgico e maxillo-facciale necessarie a limitare e ridurre le lesioni dopo l'impatto contro un camion avvenuto mentre "Zanna" affrontava una discesa con la sua handbike durante un evento di beneficenza cui partecipava.

"In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime", recita il bollettino emesso podo dopo le 22;30.

A questo punto c'è anche la conferma che la dinamica del fatto avvenuto alle ore 17;05 sia molto più grave di quanto descritto nelle prime fasi, quando era stato riportato che Zanardi fosse cosciente e respirasse autonomamente nei momenti dell'attesa dell'elicottero, che però vista la zona boscosa ha faticato più del previsto per trovare un punto dove atterrare e caricare Alex.

Verso le ore 18;00 il 53enne era giunto in ospedale intubato, immediatamente valutato in shock room e poi trasferito d'urgenza in sala operatoria. Al suo fianco c'è la moglie Daniela.