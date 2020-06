Zanardi è gravissimo: delicato intervento di neurochirurgia

Tutto il mondo del motorsport, ma non solo, è in pensiero e prega per Alex Zanardi, il quale è stato coinvolto poche ore fa in un terribile incidente mentre era intento a correre in handbike, mezzo con cui è diventato pluri campione paralimpico.

Poco fa l'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove si trova ricoverato dalle ore 18:00 di questo pomeriggio ha emesso il primo bollettino medico riguardo la salute del pluri campione IndyCar e le notizie sono terribili.

Questo riporta il bollettino medico rilasciato dall'ospedale senese: E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena".

"Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia".

Alex è stato urtato da un mezzo pesante che procedeva nella direzione inversa dalla sua. Il campione bolognese, stando alle ricostruzioni dell'incidente fatte da chi era con lui, avrebbe invaso la corsia opposta all'altezza di una leggera curva con la strada in pendenza.

Alex avrebbe perso il controllo della sua handbike finendo per essere colpito dal camion. Cosciente e con respirazione autonoma funzionante, Zanardi è stato poi trasportato all'ospedale Santa Maria alle Scotte, ma dopo i primi controlli, le sue condizioni appaiono gravissime.