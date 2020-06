Zanardi, il camionista: "L'ho visto sbandare e cadere"

"Appena chiudo gli occhi riparte quel film". Il camionista che ha investito Alex Zanardi probabilmente non se lo scorderà più quello che è accaduto nel pomeriggio di venerdì sulla strada provinciale 146, tra Pienza e San Quirico d'Orcia.

Intervistato da Repubblica, nella sua casa di Castelnuovo Berardegna, l'autista del mezzo pesante, ha confermato che il pilota bolognese aveva già perso il controllo della sua handbike prima di invadere la corsia e scontrarsi con il suo mezzo (la procura ha già smentito che Alex stesse filmando con il cellulare), e che il suo tentativo di evitarlo purtroppo è stato vano.

"L'ho visto con i miei occhi sbandare e cadere. Prima ha invaso un po' la mia corsia poi è caduto a terra sbattendo la spalla sinistra. Le ruote della sua handbike erano per aria. Ho provato a buttarmi a destra, se non l'avessi fatto sarebbe stato un frontale. Con la coda dell'occhio l'ho visto sparire, ho temuto fosse finito sotto le ruote".

Immagini che il 44enne, titolare di un'azienda di autotrasporti, non riesce a togliersi dalla mente, nonostante si sia trovato impotente di fronte a questa dinamica: "Sono mortificato, ma non è colpa mia" ha aggiunto in un'altra intervista rilasciata a Radio Rai.

L'uomo, che è indagato dalla procura per lesioni colpose gravissime (atto automatico in queste situazioni), ha mandato un messaggio alla famiglia di Alex: "Neanche immagino cosa possano provare moglie e figlio. Appena avrò modo voglio parlare con loro. Speriamo che ce la faccia anche questa volta".