Enzo Ferrari: Michael Mann torna sul film, Jackman sarà il Drake

Enzo Ferrari potrebbe presto tornare a vivere sul grande schermo grazie al regista Michael Mann, il quale avrebbe ripreso a lavorare sul film che già nel 2015 doveva prendere forma.

Il tam tam mediatico sulla pellicola che comincerebbe ad essere messa insieme nella primavera del 2021 è partito nelle ultime ore dagli Stati Uniti e rimbalza anche il nome di Hugh Jackman come attore scelto per impersonare il Drake.

Mann, produttore esecutivo del recente "Le Mans '66 - Ford vs Ferrari", in queste settimane ha tirato nuovamente fuori dai suoi archivi il copione scritto dallo sceneggiatore Troy Kennedy Martin già parecchio tempo fa (è scomparso nel 2009), rivedendone alcune parti.

Il regista 77enne di Chicago avrebbe quindi chiamato Jackman, che era già stato precettato per essere Enzo Ferrari (al posto di Christian Bale, rinunciatario della parte a suo tempo) prima che il progetto subisse uno stop.

Da quanto trapela, è rimasta l'idea di prendere spunto dal libro scritto da Brock Yates intitolato “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine", oltre all'ambientazione negli anni '50, con racconto intrecciato tra la vita privata di Ferrari e quella legata alle macchine, arrivando alla maledetta Mille Miglia del 1957, anno in cui si verificò il tragico incidente di Alfonso De Portago.

“Il vero potere di questo film sta nella vita e nella carica di emozioni che trasmettono le persone coinvolte nella storia in circostanze complesse ed estreme - ha dichiarato Mann a Deadline - Inoltre, c'è il potere esplosivo e la bellezza incredibile delle corse. Contiene qualcosa di veramente incredibile ed è per questo che la storia di Ferrari è rimasta con me in questi anni".

Mann ha già iniziato a discutere del progetto con Jackman e nei prossimi giorni lo presenterà anche ai responsabili del Festival di Cannes in un incontro che avverrà online.

Nel 2015 le riprese sarebbero dovute svolgersi a Modena, che quindi potrebbe essere nuovamente in pre-allarme per quest'altra grande sfida che il cinema è pronto ad affrontare per raccontare la storia di uno degli uomini più importanti del mondo delle corse.