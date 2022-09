F4 | Red Bull Ring: pole per Antonelli, Camara e Ugochukwu

Al Red Bull Ring, quinto appuntamento dell’Italian F.4 Racing, vanno in scena oggi le sessioni di qualifica. Ancora pista bagnata, dopo già un primo assaggio del maltempo austriaco nelle libere di ieri, con pioggia fine e incessante che persiste per tutta la durata delle qualifiche.

Si scende dunque in pista con i piloti suddivisi in 2 serie, nella prima è velocissimo Ugo Uguchukwu, pilota statunitense, nuovo arrivo nell’Italian F.4 con il team PREMA Racing. Uguchukwu è però superato sul finale sui centesimi dall’abilissimo Kimi Antonelli, l’alfiere del team vicentino e leader di classifica nel Campionato Italiano, che chiude il giro veloce sotto la bandiera a scacchi. Il tempo di Antonelli, 1:44.800, rimane imbattuto anche nella seconda sessione di qualifica, con in pista i piloti della seconda serie, gli vale dunque la pole position nel gruppo A. Ugochukwu, con il secondo miglior tempo nella prima sessione (+0.049) va invece la pole del gruppo C. La pole del gruppo B va poi a Rafael Camara, che con 1:45.743 è il migliore della seconda sessione, guidando i piloti della seconda serie, completa il tris di Prema Racing.

Alexander Dunne, US Racing, segna il terzo miglior giro nella prima serie (+0.790 il gap da Antonelli) e ottiene così la seconda fila del gruppo B. A partire in seconda fila saranno poi Kacper Sztuka, US Racing, nel gruppo A, il suo compagno di squadra Alexander Dunne nel Gruppo B e il britannico di PHM Racing Taylor Barnard nel gruppo C.

Gara 1, domani (sabato 10 settembre, al via alle 9.10), vedrà in pista i piloti del gruppo B e del gruppo C. Ad occupare i primi blocchi di partenza saranno quindi Camara e Uguchukwu, seguiti poi Dunne e Barnard. In terza fila, continuando a scorrere i gruppi in base al piazzamento in qualifica, scatteranno l’australiano di Prema Racing, Anthony James Wharton, seguito dal pilota siculo Alfio Spina. Proprio Spina, si presenta al 5° round di Campionato con la Tatuus gestita dal team BVM Racing, iniziando il fine settimana sotto i migliori auspici segnando il 5° miglior giro tra i della seconda sessione di qualifica con un gap di +0.893 dal tempo di Camara. Ancora un ottimo piazzamento per il portoghese di Iron Lynx, Franco Domingues, che sarà domani in 4^ fila affiancato da Nikhil Bohra, pilota di casa US Racing. Bene anche Nicola Lacorte, esordiente assoluto con Iron Lynx, che, da poco quindicenne, è alla prima esperienza di gara nell’Italian F.4 dopo aver testato nel corso della stagione, e si trova per la prima volta a correre con la Tatuus sul bagnato. Nessun problema di adattamento, sembrerebbe, per il giovane pilota italiano, che ottiene 7° miglior tempo nella prima sessione di qualifica. Al suo fianco in gara 1 il prodigio norvegese di Van Amersfoort Racing, Martinius Stenshorne.

La seconda gara del sabato impegnerà i piloti del gruppo A contro B, vedendo scattare dalla prima fila due portacolori di PREMA Racing, Antonelli e Camara, seguiti dalla coppia US Racing Sztuka – Dunne. In terza fila ancora un duo della scuderia vicentina con Conrad Laursen e Wharton. A seguire partiranno in gara 2 (al via sabato alle 14.45) Maya Weug, del team Iron Dames, affiancata dal portoghese del team gemello Domingues.

La terza gara, al via domenica alle 10.35, vedrà invece in pista il gruppo A e il gruppo C. La prima fila sarà quindi nuovamente rosso Prema con Antonelli e Ugochukwu, divisi in qualifica da un distacco infinitesimale, che potranno darsi battaglia sulle curve del Ring austriaco. In seconda fila Sztuka partirà affiancato da Barnard, mentre dalle loro spalle scatteranno Conrad Laursen, danese di casa Prema, e Spina.

Al termine delle 3 gare verrà stilata una classifica, in base ai risultati ottenuti, che individuerà i 36 piloti che potranno accedere alla gara finale (al via domenica alle 17.25). Tutte le gare del fine settimana saranno trasmesse in diretta sulle pagine Facebook e Youtube dell’Italian F.4 Championship e su www.motorsport.com

Andrea Kimi Antonelli (miglior tempo qualifica 1): “è stata una qualifica molto difficile. Ho fatto fatica a trovare il grip nella gomma. Nell’ultimo giro sono riuscito a mettere tutti i settori insieme e fare la pole, sono molto contento di questo.”

Rafael Camara (miglior tempo qualifica 2): “è un ottimo modo per ricominciare dopo la pausa. Le condizioni erano difficili, sul bagnato. Da Imola in poi non abbiamo più corso sotto la pioggia, c’è sempre stato sole. Adesso dobbiamo solo metterci a lavoro, abbiamo molto da fare, e partire forti domani per lottare per la vittoria.”