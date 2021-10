F4, Mugello: Kimi Antonelli il più veloce nelle Libere

Il rookie, alla sua seconda uscita stagionale, si impone nella seconda sessione di prove libere con il miglior tempo di giornata sul tracciato internazionale del Mugello, mettendosi alle spalle la coppia di Van Amersfoort con Joshua Dufek davanti a Nikita Bedrin. Inizia così il penultimo round stagionale dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA con 30 monoposto in pista.

Le condizioni meteo incerte e le basse temperature non hanno intimorito i giovani piloti della serie propedeutica di ACI Sport. Nel primo turno di prove libere, il miglior tempo è stato quello di Joshua Dufek (Van Amersfoort Racing) che è riuscito a staccare il suo compagno di squadra, Oliver Bearman, di due decimi. Terzo miglior tempo per Tim Tramnitz (US Racing), seguito da Sebastian Montoya (Prema Powerteam) e Kimi Antonelli (Prema Powerteam).

Al termine della seconda sessione di prove libere sono 15 i piloti racchiusi in meno di un secondo, con Antonelli che stoppa i cronometri a 1’46.673, ottenendo cosi il miglior tempo della giornata. Il leader della classifica, Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing) segna il sesto miglior tempo, preceduto da Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) e Joshua Durksen (Muecke Motorsport). Alle sue spalle, Kiril Smal (Prema Powerteam) e Tim Tramnitz (US Racing). Qualifiche alle 17.00