Antonelli firma la prima vittoria in monoposto al fotofinish

La prima vittoria in monoposto non si scorda mai. Se poi arriva al fotofinish, con un margine di soli 3 millesimi sul secondo grazie ad un sorpasso nel finale, allora il ricordo sarà ancora più dolce.

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato oggi il successo in occasione del primo round della F4 UAE, andato in scena ad Abu Dhabi, beffando nella volata finale il compagno di squadra Aiden Neate.

Il bolognese classe 2006, tra l’altro, non avrebbe dovuto prendere parte al primo evento della serie degli Emirati ma è stato chiamato a sostituire Rafael Camara costretto allo stop per problemi di salute.

Al via Antonelli si è accodato al compagno di squadra Neate, complice la partenza disastrosa del poleman Inthraphuvasak, ed i due piloti del team PREMA hanno immediatamente fatto il vuoto prendendo un buon margine su Wharton.

La battaglia in pista, tuttavia, non è durata più di tanto. A causa di un contatto multiplo avvenuto al secondo giro che ha messo fuori dai giochi Zanfari, Brando Badoer e Day la direzione gara ha ritenuto opportuno far entrare sul tracciato la safety car per consentire ai commissari di rimuovere le monoposto incidentate.

Le operazioni si sono protratte a lungo lasciando ai piloti la possibilità di tornare a duellare soltanto per i 5 minuti conclusivi. Nonostante ciò, lo spettacolo è stato intenso ed i protagonisti sono stati sempre Neate ed Antonelli.

Il pilota inglese ha mantenuto il comando alla ripartenza, ma è stato seguito come un’ombra dal junior Mercedes che nel corso del penultimo giro ha provato un sorpasso impossibile all’esterno di curva 6. Neate si è difeso con i denti ed ha costretto Antonelli a tagliare la via di fuga.

Il bolognese è stato però lucido nel cedere nuovamente la posizione a Neate evitando di far avvicinare eccessivamente James Wharton che, grazie alla lotta tra i primi due, aveva ridotto il gap dalla vetta.

Antonelli, che ha sempre mostrato un passo superiore rispetto all’inglese, non ha smesso di pensare al successo ed ha provato nuovamente l’attacco a Neate in occasione dell’ultimo giro sempre all’esterno di curva 6.

Questa volta il bolognese è stato perfetto nel restare all’interno della sede stradale e nonostante sia uscito dalla chicane con una trazione minore è riuscito ad ottenere la vittoria al fotofinish con un margine di appena 3 millesimi su Neate.

Wharton, invece, si è dovuto accontentare del terzo posto seppur con un gap di soli 108 millesimi dalla vetta, mentre ai piedi del podio ha chiuso Alex Dunne davanti a Rik Koen.

Per il poleman Tasanapol Inthraphuvasak, quattordicesimo al traguardo dopo il via disastroso, l’unica soddisfazione della giornata è arrivata con il giro più veloce ottenuto in 1’55’’624.