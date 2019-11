F4 e Formula Regional: variazione al calendario 2020

Cambiamento importante per quanto riguarda il calendario 2020 della Italian F.4 Championship powered by Abarth e della Formula Regional European Championship.

La modifica interessa il tracciato di Imola. Inizialmente previsto per il 30 agosto, l'appuntamento sul tracciato emiliano è stato spostato alla fine di maggio, per la precisione il 31.

In questo modo, per quanto riguarda la Formula 4 Imola passerà dall'essere il sesto appuntamento della prossima stagione all'essere il secondo, mentre per la Formula Regional passerà dall'essere la sesta alla terza.

La stagione di F4 scatterà regolarmente il 17 maggio all'Autodromo di Monza, poi, il 31 dello stesso mese, saranno chiamati a correre all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Quella di Formula Regional, invece, scatterà nel mese di aprile al Paul Ricard, per poi correre in maggio a Monza e poi a Imola.

Ecco i calendari 2020 modificati