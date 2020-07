James Calado molto probabilmente salterà le ultime gare che la Formula E affronterà a Berlino fra una decina di giorni e la Jaguar lo rimpiazzerà con la sua riserva, Tom Blomqvist.

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, l'inglese non si recherà al Tempelhof Airport essendo impegnato nel round del FIA World Endurance Championship con la Ferrari a Spa.

La 6h si svolgerà il 15 agosto, ma dalla AF Corse hanno confermato alla nostra testata che Calado dovrà mettersi al volante della 488 GTE Evo fin dalle prime Prove Libere del 13 agosto.

Dalla Jaguar un portavoce ha però risposto: "James Calado attualmente è il pilota designato per correre a Berlino, ma siamo consapevoli della concomitanza con il WEC e stiamo monitorando la situazione. Comunque abbiamo una soluzione pronta".

Blomqvist ha appena firmato con la squadra come riserva prendendo il posto di Alex Lynn, trasferitosi in Mahindra per sostituire Pascal Wehrlein.

Il 26enne svedese ha già esperienza in Formula E, avendo corso con il team Andretti nel 2017-2018.

Nella stessa situazione di Calado ci sono anche Lynn (Aston Martin GTE), Sébastien Buemi (Toyota Gazoo Racing LMP1) e Antonio Felix da Costa (JOTA LMP2), con Lynn, Buemi e Da Costa che prima correrebbero in Germania, per poi volare in Belgio.