Formula E: il campionato 2019/2020 potrebbe essere già finito!

La Formula E pensa in grande e, soprattutto, alla prossima stagione, la 2020/2021, quando il campionato full electric a 4 ruote raggiungerà lo status di campionato del mondo FIA.

L'attuale stagione, interrotta a causa della pandemia da COVID-19, potrebbe essere fatta terminare in netto anticipo rispetto al previsto qualora non si riuscisse a fare più gare sino al prossimo mese d'ottobre.

Con la cancellazione degli E-Prix di Londra e New York, la stagione attuale non ha gare in programma anche se, a dire il vero, i vertici della serie, sono al lavoro per cercare di trovare altre sedi per continuare questo campionato.

L'idea è correre in circuiti permanenti chiusi al pubblico e di chiudere la stagione non oltre il mese di settembre. Questa soluzione - sperano i promotori della serie - potrebbe permettere di disputare interamente la stagione 2020/2021, la prima che avrà validità mondiale.

Aljandro Agag, co-fondatore della serie, ha ammesso: "Se non potremo correre in agosto e settembre, allora non credo che correremo oltre. Sacrificheremo chiaramente la stagione attuale per iniziare a correre a dicembre la prossima stagione, quella 2020/2021".

"Anche con tutte le incertezze del caso, penso sia molto improbabile che si riesca a fare altre gare in questa stagione. Sarebbe eccezionale. Viviamo un momento eccezionale, ma correre sarebbe una cosa eccezionale all'interno di un'altra cosa eccezionale. Ma, come ho detto, oltre settembre non correremo di certo. A quel punto penseremo a iniziare la settima stagione della serie".

