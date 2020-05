Ufficiale: la Formula E cancella gli E-Prix di Londra e New York

La pandemia di Coronavirus miete altre due cancellazioni nel calendario di Formula E: niente da fare nemmeno per gli E-Prix di New York e Londra, che nel 2020 non si disputeranno nonostate fossero programmati a luglio.

Come Motorsport.com aveva scritto qualche settimana fa, la base della gara inglese, l'ExCel Center, era stata trasformata in una struttura temporanea per il ricovero dei pazienti affetti da Covid-19.

Dalla serie per le monoposto elettriche è giunta conferma che, in un momento così delicato, non si potrà procedere con l'organizzazione del doppio round londinese, che per altro avrebbe dovuto essere il gran finale di stagione.

“Formula E e FIA appoggiano pienamente la scelta di riattrezzare questa struttura in un momemento di crisi così difficile - si legge nella nota ufficiale - Viste le circostanze e il tempo che servirebbe per organizzare l'evento, abbiamo deciso di cancellare il London E-Prix".

"Le priorità per la Formula E sono salute e sicurezza di tutti i fan e della nostra comunità, tra impiegati, team, costruttori, collaboratori, piloti e cittadini e residenti dei posti in cui andiamo. Stiamo comunque valutando se fare un'altra gara nel Regno Unito verso fine anno, seppur la situazione attuale necessiti di correre a porte chiuse".

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com anche New York non si disputerà come previsto per l'11 luglio. Pure in questo caso, l'area di Brooklyn è attualmente in uso da chi combatte il famigerato Covid-19.