E-Prix del Messico: Lotterer regala la prima pole alla Porsche

nche la sessione di qualifica che ha determinato lo schieramento di partenza dell’E-Prix di Città del Messico è stata come da tradizione estremamente intensa. Ad imporsi al termine di una Superpole combattuta è stato André Lotterer.

Il pilota tedesco è riuscito a regalarsi, ed a regalare alla Porsche, la prima pole in Formula E realizzando un giro quasi perfetto.

Lotterer, infatti, ha interpretato alla perfezione il tracciato messicano ed ha guidato in modo estremamente pulito sino a fermare il cronometro sul tempo di 1’07’’922.

La lotta per la conquista della pole ha visto protagonista ancora una volta Mitch Evans. Il pilota della Jaguar, già il più rapido nello scorso appuntamento del Cile, è stato il rivale più ostico per Lotterer e per soli 63 millesimi di ritardo non è riuscito a strappare al tedesco il miglior crono.

Lotterer ed Evans sono stati gli unici in grado di scendere sotto la barriera del minuto e otto secondi e saranno certamente i due favoriti per il successo in gara.

La seconda fila si aprirà con la Mahindra di Pascal Wehrlein, autore del terzo tempo, e la Mercedes di Nyck de Vries, quarto. L’olandese non è stato autore di un giro particolarmente pulito, arrivando a ruote fumanti alla staccata del tornantino, ed ha pagato un gap dalla vetta di quasi tre decimi, mentre Wehrlein è stato più rapido del campione 2019 della F2 di soli 2 centesimi.

Gli ultimi piloti a siglare il tempo nella Superpole sono stati Sebastien Buemi e Sam Bird, rispettivamente quinto e sesto.

Il team Virgin aprirà anche la quarta fila grazie al settimo riferimento firmato Robin Frijns, mentre alle spalle dell’olandese si è confermato anche in questa sessione di qualifiche un impressionante Nico Muller. Lo svizzero, già in luce nella seconda sessione di libere, ha ottenuto l’ottavo crono in 1’08’’479 e sarà senza dubbio uno dei piloti da tenere d’occhio per un posto sul podio.

La top ten si è completata con le due DS Techeetah di Jean-Eric Vergne, nono ed autore finalmente di una qualifica soddisfacente, e di Antonio Felix da Costa, decimo e non particolarmente soddisfatto del risultato finale.

Fuori dai primi dieci Stoffel Vandoorne, decisamente sottotono quando è arrivato il momento di tirare fuori il giro perfetto nel Gruppo 1.

Il leader del campionato scatterà dall’undicesima casella in griglia davanti a Edoardo Mortara, mentre Lucas Di Grassi ed Alexander Sims sono stati autori di una qualifica decisamente deludente chiusa rispettivamente con il diciassettesimo ed il ventesimo tempo.

Assente in questa sessione Daniel Abt dopo il tremendo incidente patito a metà turno nelle FP1.