Formula 3, Silverstone: penalizzati Nannini e Novalak

Due penalità sono state comminate dai commissari nel dopo gara della Formula 3. La prima riguarda l’italiano Matteo Nannini, che è stato ritenuto responsabile del contatto con Sebastian Fernandez nel corso delle ultime battute di gara. L’alfiere di casa Jenzer sarà penalizzato di 3 posizioni sulla griglia di partenza della Sprint Race, da cui partirà quindi in ultima fila dopo il ritiro odierno.

Clement Novalak, che si era classificato nono, perde la prima fila per gara-2 che si basa sull’inversione dei primi 10 piloti al traguardo. Il britannico è stato penalizzato di 5 secondi per un’uscita in curva 11 da cui ha tratto vantaggio nell’azione ai danni di Lirim Zendeli. Il portacolori, decimo al traguardo, viene promosso nono ma perde la pole position che va invece nelle mani di Ben Barnicoat.

L’inglese, che ha debuttato in F3 lo scorso fine settimana sul circuito di casa al posto Enaam Ahmed in Carlin, si ritrova così una grande occasione di riscatto dopo essersi dedicato negli ultimi anni alle gare a ruote coperte, nello specifico con McLaren nel GT3 e con le vetture LMP2 nei prototipi.

Invariata la classifica di campionato con Logan Sargeant che si conferma leader di campionato con 106 punti contro i 100 del compagno Oscar Piastri, condizione che porta Prema sempre più leader di campionato a squadre con 273,5 punti, più del doppio di quelli che ha in paniere Trident al secondo posto (112,5).