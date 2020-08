Sargeant trionfa in Gara 1 a Silverstone: è il nuovo leader di F3

Logan Sargeant vince la Feature Race della Formula 3 a Silverstone, nel fine settimana che celebra il settantesimo anniversario della Formula 1.

L’americano di Prema, dopo la seconda pole position conquistata sul circuito del Northamptonshire, coglie la vittoria odierna portandosi anche in vetta alla classifica grazie alle disavventure del compagno Oscar Piastri.

L’australiano, dopo i numerosi problemi tecnici nelle prove, ha portato a casa il settimo posto, che tuttavia non gli è sufficiente per arginare la rimonta del compagno.

Podio casalingo per Jake Hughes (HWA) che dopo aver impressionato nelle qualifiche, ha avuto la meglio su Liam Lawson al via, scalzandolo dalla prima fila e portandosi a casa la piazza d’onore.

Frustrato il neozelandese, in gara ha più volte cercato l’affondo, ma la vettura di Hitech non è sembrata avere quel picco velocistico necessario per permettergli il sorpasso.

Grazie all’inversione della Top-10 prevista per gara-2, domani Lirim Zendeli porta la Trident in pole position, davanti a Clement Novalak (Carlin).

Incidente nelle battute finali per Matteo Nannini, mentre era in tredicesima posizione, quando alla Stowe si è visto chiudere la porta in faccia da Sebastian Fernandez in un tentativo di sorpasso. Unico italiano al traguardo, dopo il ritiro di Federico Malvestiti, è Alessio Deledda (25°).