La F2 intitola ad Hubert il premio Best Rookie, assegnato a Zhou

La Formula 2 ha deciso di intitolare ad Anthoine Hubert il premio che viene consegnato al miglior Rookie dell'anno.

Sul trofeo è stata disegnata la stella che era parte del logo che appariva sul casco del francese, coi colori della sua bandiera e la propria firma; un bel ricordo per lo sfortunato pilota scomparso tragicamente a Spa-Francorchamps.

Nella cerimonia di consegna dei premi per la stagione 2019, svoltasi a Monte Carlo, era presente Victhor Hubert, fratello di Anthoine, che ha dato il trofeo a Guanyu Zhou, autore di cinque podi, una pole position, tre partenze dalla prima fila e due giri veloci in quella che era la sua prima avventura nella serie, al termine della quale ha totalizzato 140 punti terminando settimo in classifica.

“E' un grandissimo onore ricevere il primo Anthoine Hubert Award come Rookie of the Year - ha detto il cinese della Renault Driver Academy - Penso sia un gran bel ricordo per me del 2019, personalmente è stata una bellissima stagione la mia e abbiamo raggiunto risultati che non ci saremmo mai aspettati di ottenere così velocemente. Ovviamente abbiamo avuto alti e bassi, ma sono grato alla UNI-Virtuosi per il duro lavoro svolto e anche a Renault per tutto quello che ha fatto per me, aiutandomi a diventare un pilota migliore. Mi auguro che Anthoine lassù stia bene e cercherò di renderlo orgoglioso di tutto ciò, anche nel prosieguo della mia carriera".

Bruno Michel, AD della F2, ha aggiunto: "Anthoine sarà sempre parte della nostra famiglia, si è unito al nostro paddock alla fine del 2016 in occasione dei test post-stagione di GP3 Series ad Abu Dhabi, poi ha corso per due anni con successo in questo campionato. E' stato l'ultimo Campione GP3 e se lo è meritato. Nella stagione di debutto in F2 ha trionfato a Monaco e a Le Castellet davanti alla sua gente, di fatto resta l'unico rookie che nel 2019 è stato capace di questa impresa. Ha chiuso 10° in campionato e ciò dimostra il suo talento. Vogliamo onorarlo e ricordarlo da qui in avanti, per questo è stato deciso di intitolare il premio per il miglior rookie ad Anthoine, perché sono convinto che lo avrebbe vinto lui".