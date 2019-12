Yamamoto potrebbe avere un ruolo in F1 con Red Bull o Toro Rosso

Naoki Yamamoto, nome di un pilota non certo alla ribalta in Europa, potrebbe ritagliarsi nel 2020 un ruolo in Red Bull. Il giapponese, che è due volte campione della Super Formula, ha fatto il suo esordio in Formula 1 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone.

Yamamoto, in quell'occasione sul tracciato di Suzuka, convinse subito Honda grazie a un'ottima performance al volante di una Toro Rosso. Grazie alla possibilità di avere per le mani la Superlicenza necessaria per correre in F1, il giapponese potrebbe avere un ruolo, anche se non è ancora chiaro se con Red Bull, Toro Rosso, o addirittura con entrambe.

"Conferiamo che abbiamo avuto dialoghi su di lui con Red Bull e Helmut Marko", ha dichiarato Masashi Yamamoto, managing director di Honda F1. "Abbiamo una buona offerta, ma questa non è solo una decisione di Honda o dei team, dobbiamo parlarne anche con Naoki. Sta partecipando a diverse serie attualmente, e lo farà ancora".

Honda ha dovuto aspettare più di 10 anni per portare uno dei suoi piloti a correre in F1. L'ultimo fu Takuma Sato nel 2008. Gli ultimi piloti supportati da Honda, che hanno corso di recente in FIA Formula 2, non hanno mantenuto le promesse.

"Chiaramente è un'ottima cosa per Honda cercare di creare una base futura per i giovani piloti giapponesi", ha dichiarato Masashi Yamamoto. "Portare un pilota giapponese din F1 avrà una buona influenza sui nostri giovani".

Negli ultimi anni abbiamo visto fallire l'obiettivo F1 Nobuharu Matsushita Tadasuke Makino e Nirei Fukuzumi. Ora, il prospetto su cui Honda punta tutto si chiama Yuki Tsunoda, che nel 2020 correrà in FIA F2 dopo aver corsì in F3 proprio in questa stagione. Anche perché, lo ricordiamo, Naoki Yamamoto non è certo una giovane promessa, avendo già compiuto 31 anni.