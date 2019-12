Furto da 60 milioni di euro nella villa di Tamara Ecclestone

Tamara Ecclestone dimenticherà difficilmente le vacanze in Lapponia, che sono state condizionate poco dopo la partenza dalla notizia del furto nella sua esclusiva villa londinese. Mentre la figlia del patron della Formula 1 Bernie Ecclestone era via con la famiglia, tre ladri sono riusciti ad entrare nella sua casa eludendo i controlli della sicurezza, presente 24 ore su 24 e svaligiandola per una refurtiva che ammonta a ben 50 milioni di sterline, circa 60 milioni d’euro.

La villa, situata nel quartiere di Kensington nella cosiddetta “Billionaire Row” dove vivono, tra gli altri, William e Kate, è considerata una delle più sicure di Londra, eppure questo non è bastato per evitare che i ladri riuscissero a penetrare per portare a termine il proprio “lavoro”. Stando a quanto riporta il tabloid The Sun, i tre ladri sono passati dal giardino e hanno agito indisturbati per 50 minuti, fino a quando non sono stati costretti a fuggire per evitare di essere sorpresi da una delle guardie che piantonavano l’abitazione.

Arrivati alle casseforti situate nella camera da letto (una delle 57 stanze di cui è composta la villa di Tamata Ecclestone), i ladri hanno portato via oggetti di valore sia economico sia affettivo. Tra questi un bracciale di Cartier dal valore di 80.000 sterline che il padre Bernie le aveva donato come regalo di nozze. The Sun riporta: “Ogni singolo gioiello che aveva nella sua cassaforte è stato rubato ed alcuni avevano un significato personale importante”.

“Questo furto è il più scioccante, perché si tratta di una delle case più sicure di Londra, situata in una delle strade più sicure della città – continua a scrivere The Sun – Il furto ha un valore stimato di 50 milioni di sterline di gioielli, rubati dalle casseforti di Tamara e di Jay. Chiunque abbia fatto questo è stato in casa per 50 minuti e ha avuto il tempo di aprire le casseforti nascoste in camera dei due, ma nessuna è facile da trovare”.

Si apre un giallo dunque sul furto, terminato con la fuga dei tre ladri, che sono scappati da una finestra. A seguito dell’irruzione, un portavoce della famiglia ha affermato: “Posso purtroppo confermare che c’è stata un’invasione domestica, la sicurezza interna sta collaborando con la polizia. Tamara e la famiglia stanno bene, ma ovviamente sono arrabbiati e molto scossi dall’accaduto”.