Top 10 F1 2019: Vettel solamente ottavo per i colleghi piloti!

Dopo i team principal, è toccato anche ai piloti dare i voti. Ai protagonisti del Mondiale di Formula 1 è stato infatti domandato di realizzare la loro top 10 del 2019, con la classifica finale stilata utilizzando gli stessi punteggi dei Gran Premi, quindi 25 punti al primo fino ad arrivare ad uno del decimo.

La cosa che balza subito agli occhi è che i piloti sono concordi con i team principal per quanto riguarda il podio di questo 2019, che è identico, con il campione del mondo in carica Lewis Hamilton sul gradino più alto, seguito dai due "ragazzini terribili", ovvero Max Verstappen e Charles Leclerc, che si sono portati a casa rispettivamente tre e due vittorie, mostrandosi come le due alternative più brillanti per il futuro.

La prima novità invece la troviamo ai piedi del podio: se per i team principal in quarta posizione c'era il vice-campione Valtteri Bottas, i colleghi hanno posto il pilota della Mercedes solo al quinto posto, preferendogli Carlos Sainz, che invece nell'altra votazione era solo settimo.

Il pilota della McLaren è stato il "campione del mondo degli altri" con il sesto posto nel Mondiale ed ha avuto anche il merito di riportare sul podio la squadra di Woking dopo 5 anni d'astinenza.

Quello che ha perso più posizioni rispetto al voto dei team principal è Sebastian Vettel, precipitato addirittura all'ottavo posto per quanto riguarda il gradimento dei colleghi, alle spalle anche di Daniel Ricciardo e di Lando Norris, votato come il miglior rookie.

Un crollo importante per le quotazioni del quattro volte iridato del Cavallino, che paga una stagione con una sola vittoria a Singapore. I team principal, a quanto pare, erano stati più indulgenti dei rivali nei suoi confornti, visto che lo aveva piazzato al quinto posto della loro classifica.

Per i team principal invece era stato Alexander Albon, sesto in quella classifica ed addirittura fuori dalla top 10 in questa, alle spalle anche dell'altro rookie George Russell e del pilota che ha sostituito in Red Bull, ovvero il francese Pierre Gasly, che però ha risollevato molto la sua stagione proprio grazie al podio conquistato in Brasile con la Toro Rosso.

I piloti che hanno partecipato alla votazione sono: Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Nico Hulkenberg, Robert Kubica, Daniil Kvyat, Kevin Magnussen, Lando Norris, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Max Verstappen.