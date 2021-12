La Formula 1 ha regalato a Jeddah uno spettacolo rivedibile, per la prima volta in Arabia Saudita. Tanto Lewis Hamilton quanto Max Verstappen hanno corso con il coltello tra i denti, in un vero e proprio duello all'arma bianca. L'olandese, penalizzato due volte, ora può davvero essere arbitro del proprio destino a giudicare dalla mano morbida con cui è stato sanzionato al termine della corsa.

A destare preoccupazione e clamore è proprio la Direzione Gara di Michael Masi, che sembra aver perso le briglie del circus. Non solo per quanto visto tra i duellanti per il mondiale, ma anche per i piloti alle loro spalle. Il tutto, va detto, in una pista davvero ad alto rischio.