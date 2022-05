Gilles 40 | Piero Ferrari: "Imola non ha inciso sulla tragedia" Dal famigerato 8 maggio del 1982 sono trascorsi quarant'anni. In questo video di Motorsport.com, il primo della serie "Gilles 40", Franco Nugnes intervista Piero Ferrari, il Vice Presidente della Scuderia, figlio del Drake che ha investito nel talento di un giovane canadese chiamato Gilles Villeneuve. Un pilota in grado di trasmettere una "febbre" da cui in molti non sarebbero mai guariti...