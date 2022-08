Video F1 | Ceccarelli: "Caso Piastri: l'emotività pessima consigliera"

F1 | Gasly esclusivo: "Vi spiego perché fatico. Pronto per un top team"

Pierre Gasly a cuore aperto. In esclusiva ai microfoni di Motorsport.com il talento francese dell'AlphaTauri ha raccontato i problemi che sta vivendo in questo 2022, ma anche la sua crescita come pilota e di essere pronto per un top team quando arriverà l'occasione.