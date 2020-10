Vettel: "Leclerc va bene, io se spingo finisco fuori pista"

E’ una Ferrari dai due volti quella vista in questo weekend in terra portoghese. Se da un lato, infatti, c’è un Charles Leclerc che dopo aver brillato in qualifica è riuscito ad ottenere il quarto posto in gara, dall’altro c’è un Sebastian Vettel che, nonostante gli aggiornamenti recentemente introdotti, non è riuscito ancora a migliorare il suo feeling con la SF1000.

Il tedesco, dopo aver deluso in qualifica non riuscendo a superare la Q2, in gara ha faticato completando i 66 giri previsti in una modesta decima posizione.

Al sabato Vettel aveva disputato una qualifica difficile. Dopo un primo tentativo insufficiente, Seb aveva deciso di tentare di passare il turno nuovamente con gomme gialle per non essere costretto ad avviarsi in gara con le soft, ma l’azzardo non ha pagato.

Vettel, nonostante la partenza fuori dai primi dieci, non ha modificato la propria scelta strategica ed è scattato con le Pirelli medie per poi montare le hard nell’unica sosta effettuata.

Se Vettel fosse partito con le soft per poi montare le medie il risultato sarebbe stato diverso? Difficile a dirsi, specie considerando lo scarso feeling del tedesco con la SF1000 confermato dallo stesso Seb a caldo subito dopo la gara.

“Non so dire se il passo in gara sia stato buono. Ci sono stati alcuni giri nei quali sono andato bene, ma ho avuto troppi alti e bassi ed ho faticato parecchio. Quest’anno per me è stato molto difficile adattarmi a questa vettura, mentre a Charles le cose sembrano andare per il verso giusto. Ho molte più difficoltà nel mettere le cose insieme”.

Nel corso della prima tornata, resa caotica da qualche goccia di pioggia, si è assistito alla grande rimonta dei piloti partiti con le soft, mentre Vettel ha faticato con le gomme scivolando anche di una posizione.

“Il primo giro è stato molto complicato perché non riuscivamo a far entrare le gomme nella giusta finestra di esercizio ed avere fiducia nella vettura. Poi sono riuscito a recuperare, ma il decimo posto finale non è certamente soddisfacente”.

A fine gara Leclerc ha lodato le novità portate dalla Ferrari che sembrano aver fatto prendere la giusta direzione nello sviluppo di una monoposto che resta comunque complicata. Vettel, invece, non è riuscito a trarre beneficio da questi aggiornamenti ed ha indicato nella particolare conformazione del tracciato la ragione del miglioramento odierno della SF1000.

“Gli aggiornamenti che abbiamo portato non sono enormi, sono piccole cose e quindi ci troviamo con una vettura più o meno simile a quella vista ad inizio stagione. Forse questa pista, per qualche strano motivo, si adatta meglio alla vettura. Abbiamo girato con il massimo carico, e solitamente in questa configurazione aerodinamica andiamo meglio”.

Ieri, a fine qualifica, Vettel aveva ammesso candidamente come il suo compagno di team fosse al momento di un’altra categoria ed anche oggi Seb ha voluto confermare questa amara realtà.

“Non credo che Charles stia guidando sopra i problemi della vettura. Sicuramente sta facendo molto bene, è molto veloce e sembra a suo agio, mentre se io provo a spingere un po' di più finisco fuori pista”.

“E’ una situazione complicata, ma le sto provando tutte. Insieme ai miei ingegneri sto cercando in ogni modo di ottenere un miglior feeling ma, nonostante tutto il lavoro, non riesco a trovare una soluzione. Non ho molte altre opzioni, devo continuare semplicemente a dare il massimo”.