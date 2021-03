Tsunoda: il trucchetto del DRS dietro al suo tempone

Yuki Tsunoda è stato in grado di scalare la classifica fino al secondo posto, grazie ad una simulazione di qualifica realizzata nel tardo pomeriggio di domenica, che gli ha permesso di arrivare a soli 93 millesimi dal miglior tempo di Max Verstappen.

E' stata una performance che ha fatto girare la testa a tutto il paddock, non solo per il potenziale mostrato dalla AT02, ma anche per quanto Tsunoda sia in grado di essere già veloce in vista del suo debutto in Formula 1.

Ma c'è stato un trucchetto dietro al tempo che il giapponese ha messo a referto ieri in Bahrain?

Alcuni telespettatori dall'occhio attento e gli utenti dei gruppi dedicati alla F1 su Reddit si sono infatti accorti che Tsunoda apriva il DRS molto prima del normale durante le sue simulazioni di qualifica.

La zona DRS sul rettilineo di Sakhir iniziava 170 metri dopo l'uscita della curva 15. Nell'immagine del tweet qui sopra, si può notare che è più o meno in linea con il cartello blu con la scritta Aramco, ma che Tsunoda ha già il DRS attivato molto prima.

Una situazione che non si è limitata ad un solo giro, perché in questi run Tsunoda attivava regolarmente il DRS non appena raddrizzava la vettura in uscita dalla curva 15.

Anche i dati indicano un utilizzo precoce del DRS rispetto a quando non sia tipicamente consentito. Tsunoda ha toccato una velocità di 322 km/h alla speed trap, staccando di ben 3 km/h Charles Leclerc, secondo con la Ferrari in questa speciale classifica.

Lando Norris ha scherzato su Instagram, commentando il post di Tsunoda che parlava di una "giornata positiva con entrambe le simulazioni di gara e gli short run". Norris ha commentato: "Com'è il DRS?", insieme ad una emoji sorridente.

Poiché i test pre-stagionali non sono un weekend di gara ufficiale, non ci sono restrizioni riguardo a dove possa essere utilizzato il DRS. Questo significa che i giri di Tsunoda sono assolutamente validi ai fini della classifica, anche se sicuramente l'utilizzo dell'ala mobile ha favorito la sua prestazione.

Inoltre, questa cosa non deve assolutamente sminuire l'ottimo lavoro fatto dal pilota giapponese in questi test. Parlando con Motorsport.com, lo stesso Norris ha sottolineato la sua prestazione: "Il termine da usare è impressionante. E' un buon pilota! Non credo che non ci sia alcuno shock in questo".

"L'AlphaTauri mi sembra forte. Penso che guardando gli onboard e vedendo i dati che abbiamo a disposizione, sembra che abbiano una macchina molto forte. Sembra buona da guidare in ogni tipo di condizione".

Tsunoda può prendere molta fiducia dalla performance dell'ultima giornata, soprattutto per il chilometraggio, dopo aver subito alcune battute d'arresto nei primi due giorni.

"E' stata una giornata davvero molto buona, abbiamo fatto progressi, senza alcun problema", ha detto Tsunoda. "Mi sono solo concentrato sulla mia guida. Nei primi due giorni abbiamo avuto un po' di sfortuna, ma oggi abbiamo messo tutto insieme. Sia i nostri meccanici che la Honda hanno fatto un lavoro davvero buono, e non ci sono stati problemi".

"Per il mio apprendimento, ho fatto un'intera simulazione di gara e mi ha aiutato dal lato della gestione delle gomme. Ho fatto un buon passo avanti, ottenendo buoni dati per il GP del Bahrain, e questo è positivo".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri 1 / 37 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 2 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 3 / 37 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 4 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 5 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 6 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 7 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 8 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 9 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 10 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 11 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 12 / 37 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 13 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 14 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 15 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 16 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 17 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 18 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 19 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 20 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 21 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 22 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 23 / 37 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 24 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 25 / 37 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 26 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 27 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B Davanti a Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 28 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 davanti a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 29 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 30 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 31 / 37 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 davanti a George Russell, Williams FW43B 32 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 33 / 37 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 34 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 35 / 37 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 36 / 37 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 37 / 37 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images