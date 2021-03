Statistiche F1 dopo i test: crolla Mercedes, bene Ferrari

Ecco una interessante carellata statistica sui tre giorni di test che si sono svolti in Bahrain in preparazione della stagione di F1 2021. Il macro dato emerso, molto diverso dai numeri dello scorso anno è che la Mercedes, solitamente regina dei collaudi invernali con la maggiore distanza coperta, questa volta non solo ha perso lo scettro, ma risulta addirittura ultima con appena 1.645 km, mentre il primato spetta all'AlphaTauri che ha totalizzato in tre giorni 2.284 km davanti ad Alfa Romeo e Ferrari.



In materia di motori, invece, la power unit che mediamente ha fatto più strada al giorno è stata sicuramente quella Ferrari. Lo 065/6 ha iniziato la stagione nel modo giusto collezionando 407 km in media fra le monoposto fornite (la Rossa oltre a Alfa Romeo e Haas), mentre la Mercedes è scavalcata da Renault (396) e Honda (395,5) essendosi fermata a 329,5 km, pur avendo sommato un totale di 7.133 km con le quattro vetture supportate (Mercedes, Aston Martin, Williams e McLaren).

Le gomme Pirelli 2021

Prima di lasciarvi analizzare i numeri, vi ricordiamo che la Pirelli ha portato a questi test la sua gamma completa di gomme 2021. Gli pneumatici omologati sono diversi per struttura e profilo anteriore da quelli della stagione precedente, e quindi sono cambiati il comportamento e le prestazioni.

Mario Isola, responsabile quattro ruote di Pirelli Motorsport, non così commentato i tre giorni di collaudo a Sakhir:

"Durante i tre giorni tutte le mescole si sono comportate bene e non si sono verificati problemi come il graining: abbiamo registrato solo una leggera abrasione sulle mescole più morbide. Oltre che dalle condizioni meteorologiche, i tempi sul giro sono stati naturalmente influenzati dai diversi carichi di carburante utilizzati da ogni squadra, per cui diventa molto difficile fare dei confronti con la gara e le prove libere dello scorso anno in Bahrain".

"È stato anche difficile valutare con precisione le variazioni prestazionali tra le mescole, a causa dell'evoluzione del tracciato. Il divario più evidente è probabilmente quello tra C2 e C3, che è stato valutato in circa 0"5, mentre la differenza tra C3 e C4 è stata più grande del previsto, essendo le C4 state utilizzate da molte monoposto quando la pista era nelle condizioni ideali".

Tempi e giri percorsi per pilota

Pilota Team Motore Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giri Verstappen Red Bull 1'30"674 1'28"960 203 Tsunoda AlphaTauri 1'32"727 1'32"684 1'29"053 185 Sainz Ferrari 1'31"919 1'33"072 1'29"611 192 Räikkönen Alfa Romeo 1'33"320 1'29"766 229 Hamilton Mercedes 1'32"912 1'33"399 1'30"025 154 Russell Williams 1'30"117 158 Ricciardo McLaren 1'32"203 1'32"215 1'30"144 173 Pérez Red Bull 1'31"682 1'30"187 166 Bottas Mercedes 1'36"850 1'30"289 1'32"406 150 Alonso Alpine 1'32"339 1'30"318 206 Gasly AlphaTauri 1'32"231 1'30"413 1'30"828 237 Stroll Aston Martin 1'31"782 (C3) 1'30"460 1'36"100 197 Leclerc Ferrari 1'33"242 1'30"886 1'30"486 212 Norris McLaren 1'30"889 1'30"586 1'30"661 154 Giovinazzi Alfa Romeo 1'31"945 1'30"780 193 Ocon Alpine 1'31"146 1'31"310 190 Mazepin Haas 1'34"798 1'33"101 1'31"531 213 Latifi Williams 1'31"672 132 Schumacher Haas 1'36"126 1'32"883 1'32"053 181 Vettel Aston Martin 1'33"742 (C3) 1'38"849 (C3) 1'35"041 117 Nissany Williams 1'34"789 83

Le gomme sono classificate dalla C1 alla C5, dove la C1 era la più dura e la C5 la morbida.

La gomma Prototipo era una C3.



Chilometri per team e per motori

Giri percorsi per team e motore

Team Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Totale GP coperti (57 tours) AlphaTauri 111 144 167 422 7,40 Alfa Romeo 131 125 166 422 7,40 Ferrari 116 129 159 404 7,09 Alpine 129 128 139 396 6,95 Haas 85 164 145 394 6,91 Williams 83 132 158 373 6,54 Red Bull

139 117 113 369 6,47 McLaren 91 104 132 327 5,74 Aston Martin

97 81 136 314 5,51 Mercedes 48 116 140 304 5,33

Motore Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Totale Media al giorno motore/team forniti GP coperti (57 tours) Mercedes 319 433 566 1318 329,5 23,12 Ferrari 332 418 470 1220 407 21,40 Honda 250 261 280 791 395,5 13,88 Renault 129 128 139 396 396 6,95