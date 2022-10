Podcast F1 | Chinchero: "Max, titolo meritato. Ferrari, c'è da discutere"

Video | Report F1: La credibilità nelle regole che va ritrovata

In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes, Giorgio Piola e Roberto Chinchero analizzano i temi offerti dal Gran Premio del Giappone. Verstappen si laurea campione del mondo per la seconda volta, con una prestazione che mette in evidenza la superiorità del pilota e della vettura. Suzuka è stata anche teatro di numerose polemiche per modalità di intervento dei mezzi di recupero in pista e per la penalità inflitta a Leclerc...