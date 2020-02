Il DAS non sarà più consentito in F1 dal 2021

Finora il principale tema di discussione dei test pre-campionato è stata l'idea dello sterzo Mercedes, che è in grado di modificare la convergenza delle ruote anteriori spostando il vante in avanti ed all'indietro.

La Mercedes ha verificato con la FIA la legalità del sistema DAS e l'opinione della Federazione è che sia consentito, perché il dispositivo altera solo l'angolo di sterzata delle ruote anteriori.

Mentre le squadre rivali stanno valutando se copiare o contestarla sostenendo che questa possa essere considerata una modifica illegale della sospensione anteriore, è emerso che la FIA si sta già muovendo per fare in modo che una soluzione di questo tipo non sia più utilizzabile nel 2021.

I regolamenti della F1 2021, che sono stati pubblicati alla fine dello scorso anno, indicano chiaramente che qualsiasi modifica alle ruote sterzanti può essere ottenuto solo da un movimento del volante.

Il nuovo articolo 10.5 del regolamento tecnico di F1 afferma infatti: "Il riallineamento delle ruote sterzanti, definito dagli attacchi interni della sospensione che rimangono a una distanza fissa uno dall'altro, deve essere definito in modo unico da una sola posizione del volante".

Alcune fonti confermano che l'interpretazione che va fatta di questo punto del regolamento implica che il DAS o eventuali sistemi simili non saranno ammessi.

Non è chiaro che l'aggiunta di questo punto facesse parte di un normale chiarimento di alcune aree del regolamento attuale o se la sia il risultato del fatto che la FIA era già stata avvisata dei piani della Mercedes diversi mesi fa.

Si tratta comunque di una risoluzione che pare in linea cno le ultime esternazioni della Formula 1. Appena all'inizio del mese, infatti, Ross Brawn aveva spiegato che la governance futura ha intenzione di dare risposte rapide per bloccare quelle idee che in un certo senso aggirano le regole.

"Se una squadra lancia una soluzione che non era mai stata concepita o immaginata, ma distrugge l'intero principio che stavamo cercando di applicare, la governance consentirà, con sufficiente sostegno da parte delle altre squadre, di fermarla. E questa è una filosofia completamente diversa" ha detto.