Ferrari: Vettel fermo, si è rotto il motore della SF1000

Ha dovuto accostare la SF1000 all'uscita della curva 12 nel corso del 41esimo giro della terza giornata di test a Barcellona. Sebastian Vettel ha sentito una perdita di potenza e non ha aspettato che il motore si spegnesse. Poi è uscito con molta cautela dalla monoposto, quasi temesse un problema legato all'ibrido e poi è tornato ai box della Ferrari per spiegare ai tecnici cosa è successo: problema alla power unit.

La Scuderia ha interrotto forzatamente i lavori per smontare l'intera power unit che verrà spedita a Maranello per investigare quali sono state le cause della rottura, mentre i meccanici provvederanno a montare sulla Rossa il motore di scorta, per cui Sebastian dovrebbe tornare in pista nella sessione del pomeriggio.

Il cedimento dello 065 è avvenuto dopo aver percorso solo 294 giri (pari a 1368,5 km): pochi, davvero pochi per coprire i sette GP in stagione. Il dubbio è che possa essere successo qualcosa nella parte ibrida (MGU-H?), ma la risposta arriverà dai tecnici che avranno modo di analizzare il propulsore una volta che sarà giunto a Maranello.

Quello della Ferrari è il primo motore che si è rotto del 2020: non è certo una notizia edificante per gli appassionati del Cavallino. L'avvio della stagione si sta rivelando più sofferto del previsto...