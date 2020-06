Giovinazzi: "Deluso? No, contento di essere sulla lista Ferrari"

Il pilota dell'Alfa Romeo è l'ultimo membro della Ferrari ad essere entrato in Formula 1, debuttando a tempo pieno nella passata stagione.

Per sostituire il partente Sebastian Vettel, però, il Cavallino ha deciso di non dare una chance all'italiano, puntando su Carlos Sainz della McLaren.

Giovinazzi comunque ha detto di non essere deluso per questo, ritenendo che non fosse ancora il momento giusto per salire sulla Rossa.

"Faccio ancora parte di quella famiglia ed ero davvero felice di far parte della lista di quelli che avevano una possibilità di prendere quel posto" ha detto Giovinazzi in un'intervista concessa a Sky Sports F1.

"Penso che alla fine, nella mia carriera, non ho mai avuto qualcosa di facile. Lotto sempre, ho sempre fatto molti sacrifici per ottenere qualcosa".

"Penso che forse non era il momento giusto, dopo soli 23 GP. La scorsa stagione sono cresciuto molto, ma quest'anno non abbiamo ancora corso, quindi sarebbe stato davvero difficile per me".

"Sono ancora giovane, quindi sono sicuro che se continuerò così, lottando e lavorando duramente, potrò avere la mia possibilità in Ferrari in futuro".

Giovinazzi ha vissuto un inizio difficile con l'Alfa Romeo l'anno scorso, senza riuscire a fare punti nelle prime otto gare della stagione. Poi però ha concluso in crescendo, con un quinto posto al Gran Premio del Brasile come miglior risultato.

Quando gli è stato chiesto come mai pensa che non fosse ancora il momento giusto per un team come la Ferrari, Antonio ha aggiunto: "Ho fatto solo una stagione".

"Sono cresciuto come pilota, ma i risultati ancora non c'erano. Però sono ancora parte della Ferrari e Mattia (Binotto) ha detto che mi seguiranno. Questa cosa è grandiosa".

"Sono sicuro che lavorando ancora con l'Alfa Romeo, possiamo fare dei grandi risultati insieme. Questo è l'obiettivo principale ora, questa è la mia squadra".

"In futuro, vedremo. So che sono ancora un pilota Ferrari, quindi sono sicuro che forse in futuro potrò avere un'opportunità".