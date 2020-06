Ricciardo: "Avrei potuto perdere la McLaren aspettando ancora"

Daniel Ricciardo ha rischiato di perdere l'occasione di andare in McLaren per il 2021, come ha rivelato.

L'attuale pilota della Renault ha infatti firmato con Woking appena la Ferrari ha annunciato Carlos Sainz come sostituto di Sebastian Vettel, sruttando il posto lasciato libero dallo spagnolo.

L'australiano stava valutando tutte le possibilità e a quel punto non ha potuto ritardare una decisione da prendere al volo.

“Diciamo che l'annuncio di Vettel che non rinnovava con la Ferrari ha un po' dato il via all'effetto domino - ha dichiarato Ricciardo al podcast della F1 - Le cose si sono mosse velocemente tra Carlos e il resto, anche se all'apparenza poteva sembrare che ci fosse tempo, in realtà era meglio muoversi immediatamente perché non ce n'era".

“Inizieremo a correre a luglio e non saremo al 100%, scopriremo come saremo messi solo dopo la prima o la seconda gara. Dovremo probabilmente attendere agosto o settembre per saperne di più e quindi aspettare troppo sarebbe stato rischioso".

Ricciardo ha anche ammesso che lasciare la Renault per la McLaren non è stata una decisione presa in modo secco, ma una combinazione di quello che è stato il 2019 e il potenziale che vedremo sulle auto inglesi con il motore Mercedes.

“La realtà è che tutte le squadre che parlano con te cercano di convincerti, specialmente ora che non ci sono gare. Quindi non resta che andare da chi ti attira maggiormente, da chi ti ispira di più. Poi chissà cosa accadrà... Se guardiamo allo scorso anno, che ora è l'unico riferimento, la McLaren è stato un team che ha fatto scalpore".

“La Mercedes ha vinto il titolo, ma la McLaren è chiaro che ha compiuto un grande salto in avanti. C'è grande carica fra loro e penso che ci si possa fidare. Cambieranno power unit e non sarà facile, come decisione da prendere è stata dura, anche perché non abbiamo ancora riferimenti del 2020".

Ricciardo ha poi descritto quale è stata la chiave della sua scelta.

"Sinceramente non è stato un fattore singolo. Non era la stessa situazione che avevo in Red Bull nel 2018, in quel caso erano anni che provavamo a vincere il titolo, ma arrivava solo qualche successo in gara, per cui era venuto il momento di cambiare".

“Qui le cose sono diverse, l'anno scorso non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, anche se non mi aspettavo di vincere. Ripeto, non è stata una scelta semplice, ma il tempo dirà se ho fatto bene o no".