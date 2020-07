F1, Ungheria, Libere 2: spunta Vettel sul bagnato

Non significa niente, ma probabilmente fa bene al morale. Sebastian Vettel è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP d'Ungheria disputate con la pista bagnata. Il tedesco con le gomme Full-wet ha ottenuto un 1'40"464 in appena sette giri, prima di passare alle Intermedie che non sono sembrate adatte alla scivolosità della pista.

La Ferrari, insomma, si toglie una soddisfazione di giornata, ma tutto fa in questo momento così difficile per la squadra del Cavallino. Sebastian si è tolto il gusto di lasciare Cahrles Leclerc a 3"2, ma il monegasco si è lamentato del poco grip nel posteriore per cui ha preferito non correre rischi dopo il botto nel GP della Stiria, mentre il più esperto compagno di squadra è stato quello che ha percorso più strada (12 giri), superato solo da Kimi Raikkonen che con l'Alfa Romeo è arrivato a 16 tornate coperte con diversi lunghi e tagli che hanno messo in evidenza i difetti della C39 che ha scoperto sull'acqua, visto che stamattina aveva girato Robert Kubica.

Alla fine di un'ora e mezza solo tredici piloti su venti hanno chiuso un giro cronometrato. Valtteri Bottas è secondo a parità di gomme con 1'40"736 a 272 millesimi dalla Ferrari. La Mercedes ha deciso di usare il finlandese come "cavia", mentre Lewis Hamilton non ha voluto sprecare un treno di Full wet dal momento che le previsioni meteo per domenica non sono affatto chiare eil rischio di un temporale non è stato scongiurato.

Bottas si è limitato a percorrere 6 giri, precedendo Carlos Sainz con la McLaren: lo spagnolo, probabilmente, ha voluto dare un segnale a Lando Norris che non è andato oltre il 12esimo posto a quattro secondi dall'iberico.

Sergio Perez è sesto con la Racing Point davanti a Pierre Gasly con l'AlphaTauri: il francese aveva saltato il primo turno per un problema alla power unit Honda e anche nel secondo turno si è lamentato del freno motore, ma comunque è riuscito a stare davanti a Max Verstappen in difficoltà con la Red Bull RB16. C'è chi sostiene che il team di Milton Keynes stia pasticciando con la simulazione delle ruote posteriore sterzanti, mentre le Mercedes questo tema tecnico lo hanno acquisito ed è diventato un tema di forza delle frecce nere.

Romain Grosjean, dopo un'uscita innocua, è riuscito a scalare l'ottava posizione con la Haas mentre Kevin Magnussen ha preferito restare inattivo ai box.

Antonio Giovinazzi è 11esimo con la seconda Alfa Romeo: il pugliese ha preso un secondo da Iceman e questo non giova per Antonio che, però, non ha voluto prendere alcun rischio dopo il crash nelle qualifiche della Stiria di sabato scorso.

Chiude la lista dei conduttori con un tempo Daniil Kvyat con la seconda AlphaTauri.