Ferrari: il nuovo fondo con tre vorticatori 2019!

La Ferrari nella seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo ha tolto il fondo tagliato e privo di slot in previsione del 2021 che si era visto brevemente nel turno del mattino e ha lavorato solo con una soluzione che è stata usata da entrambi i piloti.

Si tratta della versione che aveva sperimentato solo Charles Leclerc dimostrando fin dai primi giri un buon potenziale con le gomme hard. Sulla SF1000 è stato completato, quindi, il pacchetto aerodinamico con il quale la Rossa dovrebbe arrivare in fondo alla stagione 2020 così travagliata.

E il nuovo fondo di Portimao rappresenta un mix di soluzioni che richiama dei concetti che si erano già visti l’anno scorso sulla SF90: può sembrare incredibile, ma i tecnici di Maranello si stanno spingendo con sviluppi pensati per il 2021 come il diffusore con le paratie verticali già tagliate a 50 mm dal piano di riferimento e il pavimento del fondo senza slot, ma hanno avuto anche l’umiltà di guardarsi indietro per ripescare un’idea che si era vista nel GP di Russia del 2019 a Sochi.

Guardando le immagini, infatti, si può osservare che al fondo caratterizzato dagli slot diagonali sul bordo d’uscita sono stati aggiunti tre piccoli generatori di vortice davanti alle ruote posteriori che riprendono quanto si era già visto l’anno scorso, quando erano associati ai lunghi binari che solcavano il marciapiede del fondo.

A giudicare dai primi risultati la soluzione combinata di passato e presente sembra dare dei risultati positivi: sarà curioso capire cosa sarà in grado di fare la Ferrari domani, magari in una sessione di prove libere più normale dopo quella di oggi pomeriggio condizionata da due bandiere rosse e dalla mezz’ora di lavoro dedicata alle nuove gomme prototipo della Pirelli.