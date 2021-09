Raikkonen positivo al COVID: corre Kubica con l'Alfa Romeo

Kimi Raikkonen ha contratto il COVID-19 e dovrà saltare il GP d’Olanda. Il pilota finlandese si è messo in isolamento volontario nel suo albergo e il suo posto verrà preso da Robert Kubica che è il terzo pilota dell’Alfa Romeo.

Iceman è stato sottoposto a un tampone di verifica dopo quello che avrebbe accertato la positività al virus e nella squadra di Hinwil è scattato il piano B per mettere in macchina nella terza sessione di prove il pilota polacco che avrebbe la grande occasione di tornare a disputare un Gran Premio dopo l’ultimo che è stato nel 2019 con la Williams e potrà iniziare la sua 98esima presenza in Formula 1 con il numero 88.

Kimi è costretto a saltare la gara di Zandvoort proprio nel weekend nel quale ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dalla F1 alla fine della stagione e la notizia della sua positività ha messo in allarme tutto il paddock perché il finlandese ha avuto molti contatti in questi giorni.