F1 | Melbourne, Libere 3: Verstappen brilla, occhio ad Alonso

Non piove, ma fa freddo e le gomme fanno fatica ad andare in temperatura. Molti piloti scelgono di effettuare due giri di lancio per limitare la presenza del graining che genera molto sottosterzo. Max Verstappen, prima si dedica a un long run con le medie (12 giri), e poi nella parte finale della terza e ultima sessione di prove libere del GP d'Australia passa agli pneumatici soft e sigla il miglor tempo in 1'17"565 che è il nuovo record della pista nella configurazione di 5.28 metri introdotta nel 2022, facendo meglio di tre decimi. Poi uno scroscio di acqua ha anticipato di qualche minuto la chiusura del turno.

La Red Bull prosegue il suo dominio, ma per il team di Milton Keynes non è andato tutto liscio: Sergio Perez è solo sesto con un distacco di oltre mezzo secondo dal campione del mondo. Il messicano nel giro secco è parso in difficoltà accumulando una serie di errori con lunghi e bloccaggi ripetuti che non gli hanno permesso di esprimere un tempo degno della RB19.

E, allora, dietro a Verstappen spunta uno straordinario Fernando Alonso con l'Aston Martin: lo spagnolo è staccato di 162 millesimi dalla Red Bull, ma oltre a essere competitivo nella simulazione di qualifica è il più veloce e costante anche nel long run. La "verdona" può essere una sorpresa in Australia, mentre Lance Stroll è solo nono con l'altra AMR23.

Positiva la prestazione di Esteban Ocon che porta in terza posizione l'Alpine: la A523 comincia a far vedere il suo vero potenziale, visto che anche Pierre Gasly si è arrampicato al quinto posto. I due transalpini sono separati da un paio di decimi e in mezzo si è infilato un George Russell per niente soddisfatto della Mercedes. L'inglese è risalito nella lista dei tempi alla conclusione della sessione quando il grip del tracciato è cresciuto, mentre Lewis Hamilton, ottavo, la sua prestazione l'aveva cercato in precedenza. La freccia nera è in difficoltà e la squadra d Brackley affronta in weekend in difesa aspettando la macchina evoluta che arriverà a Imola.

La prima Ferrari figura solo al settimo posto, ma attenzione a non farsi fuorviare dalla tabella dei tempi: Carlos Sainz è a mezzo secondo con le soft, ma lo spagnolo ha fatto un solo tentativo all'inizio dei lavori (quando era in testa) mentre ha rinunciato al run finale preferendo, invece, girare con le medie pensando alla gara. La SF-23 sembra funzionare a Melbourne: sarà competitiva nel giro secco per contendere la pole e pare essere decisamente migliorata anche nel passo gara, permettendosi una minore altezza da terra che significa più carico.

Charles Leclerc è solo 14esimo, ma per il monegasco che non ha chiuso un giro secco pulito, vale lo stesso discorso del compagno: l'idea è che la Scuderia pare aver trovato il filo della matassa per far funzionare la rossa.

La top 10 è chiusa da Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il cinese è autore di un testacoda con il bagnato (stesso errore anche per Sainz e Perez) dopo aver mostrato il salto d qualità della C43 con il nuovo muso lungo. Meno brillante Valtteri Bottas con la nuova configurazione e il finlandese si accontenta di una 15esima piazza.

Nico Hulkenberg è 11esimo con la Haas, mentre un pasticcione Kevin Magnussen è solo 18esimo: il danese è parso nervoso e falloso. Positiva la prova di Alexander Albon con una Williams concreta: l'anglo-thailnadese è 12esimo, con il deb Logan Sargeant 17esimo. Meglio del previsto per il team di Grove che lascia l'ultima posizione a Lando Norris con la McLaren, mentre Oscar Piastri con l'altra MCL60 si è difeso davanti al pubblico di casa con un'onorevole 14esima piazza.

In difficoltà l'AlphaTauri che ha portato molte novità sulla AT04, ma Yuki Tsunoda, 16esimo, e Nyck De Vries, 19esimo, sono in seria difficoltà: la macchina è sbagliata e si vede...