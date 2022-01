F1 | Leclerc: "Buon test, ho ritrovato velocemente il feeling"

Dopo Carlos Sainz, nel pomeriggio di ieri è stata la volta di Charles Leclerc per completare il primo test della stagione 2022. Anche il monegasco ha guidato una Ferrari SF71H sul tracciato di Fiorano, completando 48 tornate senza particolari intoppi.

Proprio come il compagno di box, anche il 24enne ha dato le sue impressioni in un breve video pubblicato sul sito del Cavallino, ringraziando soprattutto i tifosi che sono arrivati a bordo pista nonostante il freddo per fargli sentire tutto il loro calore.

Dopo oltre 40 giorni hai rimesso il casco in testa e ti sei calato in una monoposto di F1. Ti era mancato il tuo ufficio?

"Sì, era da troppo tempo che non guidavo una F1 e sono stato molto contento di tornare al volante. E' stato un bel pomeriggio, abbiamo fatto i km che volevamo, ho ritrovato abbastanza velocemente il feeling e sono felice di essere tornato in pista".

Questa giornata segna di fatto l'inizio della stagione 2022. Quali sono le tue sensazioni pensando all'annata che ti attende?

"Non vedo l'ora di iniziare il 2022, sicuramente è una grandissima opportunità per tutto il team ed è speciale, dato che il progetto è completamente nuovo. Non vedo l'ora di provare la nuova macchina, con la speranza di essere competitivi perché abbiamo lavorato tanto per esserlo".

Cosa ti senti di dire ai tifosi alla vigilia di questa stagione?

"Grazie a voi tutti ragazzi per il sostegno. Anche per quelli che sono venuti alla pista, vi ho visti là fondo; io in macchina mi scaldo con il motore che ho dietro, ma oggi faceva un gran freddo e immagino che per voi non fosse uguale! Ci ritroviamo a breve in circuito, ma stavolta per una gara!".