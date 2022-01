F1 | Sainz: "Impaziente di mostrare e guidare la Ferrari 2022"

Carlos Sainz Jr. è impaziente di iniziare a fare sul serio, ma per il momento si è dovuto accontentare di un test al volante della Ferrari SF71H a Fiorano, per togliersi un po' di dosso la ruggine dell'inverno.

Il pilota spagnolo ieri ha completato 59 tornate sul tracciato del Cavallino, rendendosi anche protagonista di un testacoda all'ultima curva senza conseguenze. A fine giornata poi ha raccontato le sue impressioni in un video pubblicato proprio sul sito ufficiale della Rossa.

Esattamente un anno fa effettuavi i tuoi primi giri su una Ferrari di Formula 1. Un anno dopo, quali sono le tue sensazioni?

"Sì, esattamente un anno fa ero qua per fare il mio debutto con la Scuderia Ferrari e sembra che fosse ieri. Oggi mi sento più a casa, più vicino a tutti, ed è stato molto più facile. Ma ho tanti bei ricordi di quel momento".

Quanto è utile calarsi nuovamente in una monoposto, anche se non si tratta della vettura 2022?

"E' sempre utile ed è sempre divertente. Dal punto di vista fisico, dai al corpo un primo shock, un primo ricordo del fatto che sei un pilota di Formula 1. Soprattutto per il collo, i glutei e tutte quelle parti del corpo che non riesci ad allenare bene neanche se stai tutto il giorno in palestra. Questo per me è importantissimo e oggi ho fatto una cinquantina di giri. Poi è anche utile, perché ho iniziato a lavorare con i miei ingegneri. Si inizia a parlare di gare, e questo è divertente".

Come è stato ritrovare Charles? Qual è la prima cosa che vi siete detti?

"Ho reincontrato Charles per la prima volta dopo Natale. Abbiamo parlato delle vacanze, ma anche di come stanno andanto le sessioni al simulatore con la macchina di quest'anno".

Quanta voglia hai di scoprire la vettura 2022?

"Tanta voglia. L'ho provata al simulatore e l'ho vista nelle presentazioni powerpoint, ma ho già voglia di guidarla. Non vedo l'ora che arrivi quel momento, ma sono anche impaziente di mostrarla a tutti i tifosi. Io so com'è la nostra macchina, ma non so come sarà quella degli altri e voglio far vedere ai tifosi quello che è riuscita a fare la squadra".