F1 | Haas: Giovinazzi nella rosa dei papabili per il 2023

Con Kevin Magnussen che ha firmato un contratto pluriennale, la Haas ha un posto libero per il prossimo anno attualmente occupato di Mick Schumacher alla sua seconda stagione in Formula 1 sempre con il team statunitense.

Ad inizio di questa settimana la McLaren ha confermato che Daniel Ricciardo lascerà la squadra a fine 2022 e questo rende il pilota australiano un pezzo pregiato del mercato, tuttavia Gunther Steiner ha subito voluto gettare acqua sul fuoco sottolineando come sia sbagliato al momento fare ipotesi su chi possa interessare alla Haas per il 2023.

“Sappiamo tutti chi è sul mercato ed è inutile chiedermi per i prossimi 15 minuti se ho parlato con questo o con quel pilota. Parlo con tutti”.

“Tutti danno per scontato che Mick non correrà più con noi il prossimo anno, ma non è vero. Tutto è ancora aperto”.

“Non abbiamo ancora deciso cosa fare. Stiamo parlando, ci stiamo confrontando ed informando. Questo è il mio dovere nei confronti sia del team che del proprietario della squadra”.

Steiner ha poi confermato che Gene Haas sarà presente ai due prossimi eventi di Zandvoort e Monza avendo così la possibilità di discutere di persona tutte le opzioni disponibili per il 2023.

Il team principal della Haas ha evidenziato inoltre come la squadra non cercherà un pilota esordiente nel caso in cui decidesse di sostituire Mick Schumacher e che l’ingaggio non dipenderà dal budget che il nuovo arrivato porterà in dote.

Steiner, poi, ha voluto ribadire come la Ferrari, partner tecnico della Haas, non abbia voce in capitolo sulla scelta del pilota da affiancare a Magnussen.

Ricciardo ha poche opzioni per continuare a correre in Formula 1 l’anno prossimo ed ha già chiarito che preferirebbe prendere un anno sabbatico piuttosto che confrontarsi in un’altra categoria.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Steiner ha ammesso di essersi sentito con Ricciardo via messaggi nelle scorse settimane, ma ha sottolineato come sia sbagliato pensare che la Haas si sia fiondata sull’australiano solo perché libero da vincoli contrattuali.

“Tutti pensano che adesso che Daniel è disponibile dovremmo prenderlo, ma perché pensate che abbia lasciato la McLaren. Dobbiamo fare attenzione. Non si tratta soltanto di ciò che abbiamo fatto, ma anche di quello che saremo in grado di fare”.

L’ex pilota dell’Alfa Romeo Sauber, Antonio Giovinazzi, prenderà parte a due sessioni di prove libere al volante della Haas nel corso di questa seconda metà di stagione.

Steiner ha dichiarato come l’accordo per la gestione di Giovinazzi sia stato concordato con la Ferrari e come il nome del pilota italiano sia rientrato nella lista dei pretendenti al sedile per il 2023 in considerazione del fatto che Antonio è in possesso della superlicenza.

Il team principal della Haas ha poi affrontato il discorso Mick Schumacher. Il tedesco è riuscito in questa stagione ad ottenere i suoi primi punti in Formula 1 classificandosi ottavo a Silverstone per poi chiudere in sesta piazza in Austria una settimana dopo.

“Mick si è comportato bene nell’ultimo periodo prima della pausa estiva e non ha bisogno di sentire dire ciò che è necessario fare per mantenere il posto. Se continuerà a fornire delle buone prestazioni saremo a posto”.

“Lui lo sa e non è necessario che glielo dica. È un pilota e sa quello che ogni pilota deve fare in un team. Deve svolgere il proprio lavoro”.