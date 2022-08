F1 | Audi dà la scossa... elettrica con l'orgoglio tedesco

L’Audi ha fatto il grande passo: entra in Formula 1 dal 2026, ma in realtà il piede nel mondo dei GP lo ha già messo da quando è stata chiamata, insieme alla Porsche, a discutere e definire le regole delle power unit che entreranno in vigore fra quattro anni.

Stefano Domenicali aveva ben donde di gongolare durante la conferenza stampa che si è tenuta a Spa-Francorchamps questa mattina: il progetto che si concretizza oggi è il frutto del suo lavoro. Il presidente e CEO di F1 nel 2014, chiusa l’esperienza in Ferrari, in novembre era stato chiamato dai quattro anelli come Vicepresidente New Business Initiatives e il suo compito era verificare la fattibilità di un ingresso con una squadra nei GP.

Domenicali con Ben Sulayem, mentre Oliver Hoffmann e Markus Duesmann di Audi scoprono la concept car Audi Sport F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

I tempi non erano maturi, ma Stefano aveva messo le basi a un’idea. E l’idea è diventata un progetto a lunga gittata che ora comincia a mostrare le sue articolazioni. Il manager imolese ora può compiacersi di aver portato nel Circus due marchi del Gruppo VW, sapendo di aver contribuito a questo passaggio. L’Audi è uscita allo scoperto oggi, nel weekend del GP del Belgio, precedendo anche l’annuncio di Porsche.

Ad un certo punto sembrava che il debutto della Casa di Ingolstadt in F1 potesse saltare e, invece, non solo ci sarà ma il CEO Markus Duesmann ha voluto sottolineare un aspetto con una punta di orgoglio: il powertrain, infatti, sarà realizzato interamente in Germania, quasi a voler mettere in particolare evidenza che la loro sarà l’unica PU effettivamente tedesca.

I “cugini” di Porsche, infatti, il motore lo realizzeranno in Red Bull Powertrain a Milton Keynes, mentre Mercedes ha la sua base a Brixworth. Due realtà con sede in Gran Bretagna. E non è casuale che Ola Kallenius, presidente di Daimler AG, nutra in cuor suo la volontà di riportare in casa Mercedes High Performance Powertrains, la società che fornisce le power unit alle frecce d’argento e ai team clienti, McLaren, Aston Martin e Williams.

Presentazione Audi Sport F1 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

L’Audi, quindi, evidenzia la matrice tedesca. Oliver Hoffmann, capo del dipartimento tecnico, ci ha tenuto a sottolineare un altro aspetto: i quattro anelli hanno vinto con Lucas Di Grassi a Pechino nel 2014 la prima gara di FE riservata alle monoposto full electric e quest’anno hanno portato al debutto alla Dakar la Audi RS Q e-tron con powertrain green.

A spingere i tedeschi a entrare in F1 non sarà stato tanto l’introduzione dell’e-fuel (che azzererà la presenza fossile nei carburanti) quanto la possibilità di sviluppare soluzioni elettriche all’avanguardia nel campionato che rappresenta il pinnacolo della tecnologia.

Il filone di ricerca, quindi, che spingerà il marketing sarà proprio questo: si capisce chiaramente perché il Gruppo VW abbia fatto muro al suo ingresso in F1 fintanto che FIA e Liberty Media non hanno rivisto le regole di ingaggia delle power unit 2026.

I motori endotermici perderanno oltre 150 cavalli rispetto ai 6 cilindri di oggi e saranno sottoposti alla standardizzazione di gran parte dei pezzi, in modo tale che il propulsore a scoppio diventi un elemento che non pesi più del 50% nel generare prestazione, in modo tale che sia il sistema ibrido a fare la differenza.

Vinta la partita regolamentare dopo una dura battaglia con chi voleva salvaguardare il valore del vecchio motore che sarà destinato a diventere solo un componente come il cambio, i tedeschi hanno ufficializzato il loro ingresso in F1. Non come undicesima squadra, ma come produttori di powertrain. Per ora non hanno ufficializzato la partnership con la Sauber, lo faranno entro la fine dell’anno rilevando la maggioranza di Hinwil, ma avranno una base svizzera dove si parla tedesco. L’Audi ogni volta che ha avviato un programma sportivo nelle corse lo ha fatto sempre con un solo obiettivo: vincere.

Basta guardare il palmares dei quattro anelli per capire quale sarà l’impatto Audi in F1. Chi guarda al marchio di Ingolstadt come a una realtà semplicemente debuttante nei GP si sbaglia di grosso e avrà modo di scoprirlo presto…