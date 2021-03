Leclerc: "Buona Ferrari, sarei felice di restare quarto"

Charles Leclerc è piuttosto sollevato al termine delle Qualifiche del GP del Bahrain che lo hanno visto terminare con il quarto posto sulla griglia del primo round della Formula 1 2021.

Il monegasco non si sbagliava ieri quando affermava che la Ferrari SF21 è cresciuta moltissimo rispetto a quell'orrore che era la SF1000, per cui un sorriso sul volto c'è.

"Come avevo già detto venerdì, non ci aspettavamo di essere così competitivi, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra perché qui la gara è sempre strana e dobbiamo aspettare. Però per il momento sembra che siamo riusciti a fare un bel passo in avanti", afferma il portacolori di Maranello, che comunque resta sempre molto critico verso se stesso.

"In generale non posso dire di aver guidato benissimo perché soffrivo un po' la mancanza di stabilità della vettura. Però in cuor mio sapevo che avrei potuto fare bene in Qualifica, me n'ero accorto ieri che avevamo un buon ritmo, ma fino a quando non sei in pista non puoi dirlo con certezza".

"Fin dall'inizio mi sono trovato molto bene e pian piano abbiamo raggiunto la Q3, dove sono riuscito a mettere insieme un bel giro nonostante il vento. La differenza l'ho fatta nel primo settore, negli altri due ho sofferto un po', ma ho mantenuto più o meno gli stessi parziali e alla fine sono molto felice della mia prestazione".

Essere dietro alla Red Bull del poleman Verstappen e alle sofferenti Mercedes di Hamilton e Bottas è già un ottimo risultato, almeno per quello che sulla carta la Rossa potrà fare nella corsa di domani.

"Il passo gara non è male, ma sarà un GP lungo. Secondo me il podio sarà molto difficile da raggiungere, ma restare quarti sarebbe già un ottimo risultato".

"Però mi aspetto che l'AlphaTauri vada bene in gara, ieri mi hanno stupito molto e fra l'altro Gasly partirà con le gomme medie. Per questo dico che l'obiettivo è mantenere la posizione".

Il Cavallino Rampante non ha risolto tutti i suoi problemi, però qualche miglioramento c'è e si vede. Leclerc da questo punto di vista pensa positivo, seppur siamo solamente alla prima tappa di una stagione lunghissima.

"Rispetto all'anno scorso la macchina è più forte, meglio bilanciata e più semplice da guidare. Ora abbiamo anche un po' più di potenza e la sento, però vedete tutti dove siamo rispetto agli altri".

"E' solo l'inizio della stagione, ma abbiamo fatto un significativo passo avanti considerando le restrizioni regolamentari imposte dalla FIA. Continuiamo a lavorare a testa bassa e duramente, mantenendo i piedi per terra, però l'inizio è promettente e sono contento di essere di nuovo nel gruppetto davanti".