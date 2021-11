F1 | Ecco le ultime immagini del tracciato di Jeddah

Durante lo scorso fine settimana che ha visto i piloti impegnati sul tracciato del Qatar la Formula 1 ha condiviso sui propri profili social le immagini relative agli ultimi lavori svolti sul circuito di Jeddah che ospiterà il circus tra due settimane.

Da quanto si può capire, sembra che i lavori per completare il tracciato in tempo proseguiranno fino all’arrivo di team e piloti in Arabia Saudita. Se alcune delle infrastrutture intorno al tracciato è improbabile che siano completate in tempo per la gara, le immagini relative alla pista fanno pensare che la corsa si disputerà regolarmente.

Nelle ultime settimane sono sorti dei dubbi in merito al completamento del tracciato, ma i responsabili della Formula 1 sono stati categorici nell’affermare che il GP di Jeddah si sarebbe disputato come previsto.

Ad inizio della scorsa settimana Michael Masi si è recato personalmente in Arabia Saudita per avere gli ultimi aggiornamenti in merito ai lavori in corso.

Steve Nielsen, direttore sportivo della Formula 1, ha dichiarato a Motorsport.com: “Si tratta di un progetto ambizioso e sarà una grande struttura. È vero, sono in difficoltà, ma stanno letteralmente lavorando 24 ore su 24 sette giorni su 7”.

Panoramica del Jeddah Street Circuit Photo by: Uncredited

“Ho visto altre foto questa mattina ed hanno fatto compiuto dei progressi enormi, anche se c’è ancora molto da fare”.

“Sono sicuro che ce la faranno. Avremo tutto ciò che servirà per fare svolgere la gara in sicurezza. Sono fiducioso da questo punto di vista”.

Anche Stefano Domenicali ha ammesso che alcuni elementi non saranno pronti in tempo per l’evento.

“La pista sarà pronta, e questa è la nostra priorità. Sarà un evento davvero spettacolare e tutti sono eccitati per la gara”.

