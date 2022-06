F1 | Carburanti ecosostenibili dal 2026 ed impatto zero dal 2030 In una nota diramata questa mattina i vertici della Formula 1 hanno indicato le prossime tappe per raggiungere l'obiettivo Net Zero Carbon entro il 2030. Dal 2026, con l'ingresso dei nuovi motori, verranno utilizzati carburanti 100% sostenibili.